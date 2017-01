Pensionarii pichetează Palatul Victoria şi prefecturile din ţară

Sărăcia îi împinge pe mulţi pensionari să facă lucruri la care nu s-ar fi gîndit vreodată. După ce au pichetat săptămîni întregi oficiile de pensii, în speranţa că vor prinde biletele subvenţionate în staţiunile balneoclimaterice, pensionarii vor recurge la aceeaşi formă de protest pentru majorarea veniturilor. Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor din România (FNSPR) susţin că la începutul săptămînii viitoare vor picheta sediile prefecturilor din ţară şi pe cel al Guvernului, cerînd Executivului majorarea punctului de pensie pînă la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. Vicepreşedintele FNSPR, Preda Nedelcu, a declarat că pensionarii vor această majorare a punctului de pensie la prima rectificare bugetară din acest an, precum şi acordarea unor ajutoare sociale lunare, suportate tot de la bugetul de stat şi nu de la asigurări sociale, pentru cei care au o pensie mai mică decât salariul minim pe economie. Aceste ajutoare trebuie să permită aducerea pensiilor respective la nivelul de 350 de lei, mai ales că 70% din persoanele vîrstnice au o pensie sub salariul mediu brut pe economie. Pensionarii cer revenirea la reglementările existente privind compensarea medicamentelor, dar şi analize gratuite. Sindicaliştii mai solicită includerea în calculul pensiei a veniturilor pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, astfel încît nivelul lor de viaţă să crească. Preda Nedelcu mai spune că România are cea mai mică pensie din Europa, valoarea medie avînd valoarea de 108 euro.