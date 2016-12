Pensionarii să-şi plătească sănătatea!

După ce o viaţă au plătit la Fondul asigurărilor de sănătate, pensionarilor cu venituri mai mari de 740 lei li se percepe 5,5% pentru Sănătate. Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor a respins, ieri, Ordonanţa 107/2010 prin care pensionarilor ale căror pensii depăşesc 740 de lei li se aplică o contribuţie pentru fondul de sănătate de 5,5%. Ordonanţa care vizează modificarea articolului 256, alineatul 2, a fost respinsă cu nouă voturi pentru, exprimate de opoziţie, şi opt împotrivă ale puterii. „Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei”, se arată în actul normativ. Reprezentantul Guvernului a susţinut că această Ordonanţă urmăreşte extinderea bazei de colectare pentru contribuţiile asigurărilor sociale de sănătate pentru a echilibra deficitul fondului unic naţional de asigurări de sănătate concomitent cu menţinerea exceptărilor de la plată a acestor contribuţii şi pentru categoriile fără venituri, cu venituri reduse sau defavorizate şi a cerut avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. În schimb, deputatul PSD Dan Mircea Popescu a atras atenţia că prin acest proiect erau exceptate de la plata contribuţiei magistraţii care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor \'45-\'89. „Proiectul mi se pare profund nedrept, dacă pentru perioada \'45-\'65 am putea invoca anumite raţiuni, pentru perioada \'65-\'89 legea respectivă este profund nedreaptă\", a spus deputatul PSD. El a mai arătat că magistraţii au cele mai mari pensii din această ţară şi au cele mai multe scutiri. „A-i scuti şi de plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate mi se pare un exces pe care nu-l înţeleg. Guvernul ar trebui să revadă un asemenea proiect care este profund imoral faţă de alte categorii sociale pe care le punem să plătească asigurările de sănătate”, a adăugat social-democratul. Şi deputatul PSD Ioan Cindrea a adus critici la adresa actului normativ. „Motivul principal pentru care am respins această Ordonanţă este legat de obligarea la contribuţia de 5,5% la asigurările de sănătate a pensionarilor cu pensii sub 1.000 de lei. Mi se pare aberant să le mai iei 5,5% pensionarilor cu venituri peste 740 de lei”, a spus Cindrea. Premierul Emil Boc a afirmat că problema OUG care introduce CAS-ul pentru pensiile peste 740 de lei va fi rezolvata de coaliţie, iar în plenul Camerei Deputaţilor se va decide retrimiterea textului la comisie. “Sunt convins că există resurse la nivelul coaliţiei ca să fie rezolvată problema în plen, prin retrimiterea la comisie şi menţinerea sub control a cheltuielilor. România nu-şi permite niciun fel de exces, nicio abatere de la drumul pe care a pornit”, a spus Boc.