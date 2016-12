Pensionarii şi veteranii de război trebuie să utilizeze card de călătorie rutieră

Pensionarii şi veteranii de război vor primi legitimaţii de transport de tip card cu cip de memorie pentru călătoriile rutiere judeţene şi interjudeţene, iar firmele de transport vor fi obligate să echipeze vehiculele cu cititoare de carduri, a decis, aseară, Guvernul. Totodată, firmele de transport vor dota vehiculele cu aparate de marcat electronice, iar cititoarele de carduri trebuie să aibă posibilitatea de a transmite datele online. Cardurile vor fi nominale şi vor avea înscris codul numeric personal al fiecărui beneficiar. Cardul are valabilitatea de un an şi va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea acestora. Cardul se reînnoieşte anual cu condiţia predării către emitent a celui deţinut. Beneficiarii cardurilor sunt pensionarii, veteranii de război şi văduvele de război care au dreptul la şase călătorii simple pe an cu o reducere de 50%. Cardurile vor fi folosite atât la urcarea, cât şi la coborârea din vehicul, iar şoferii vor avea dreptul şi obligaţia de a verifica dacă utilizatorul cardului este şi beneficiarul acestuia. Utilizarea cardurilor de către alte persoane decât beneficiarii va fi sancţionată cu amendă de la 500 la 1.000 de lei. La începutul lunii decembrie, ministrul Transporturilor Anca Boagiu, a declarat că instituţia pe care o conduce lucrează la un proiect prin care categoriile defavorizate, beneficiare de reduceri la biletele de transport, vor deconta contravaloarea tichetelor personal, nu prin operatorii de transport, cum se întâmplă acum. Pe de altă parte, Ministerul Transporturilor avea în luna decembrie datorii de 160 milioane lei către firmele de transport de persoane, reprezentând sume restante la compensaţiile care se acordă în preţul biletelor pentru categoriile defavorizate. Federaţia Operatorilor Români de Transport a acuzat ministerul că, prin proiectul de ordonanţă care va obliga operatorii să-şi doteze vehiculele cu cititoare de carduri, favorizează o companie care vinde astfel de sisteme şi estimează un cost pentru această tehnologie de peste 100 milioane euro.