Pentagonul a ales succesorul vehiculului Humvee

Pentagonul a anunțat marți că a desemnat compania Oshkosh ca producător al succesorului celebrului Humvee, vehiculul multifuncțional al armatei americane, valoarea estimativă a contractului fiind de 6,7 miliarde de dolari. Astfel, ceilalți doi competitori înscriși în cursă, actualul producător al Humvee, compania AM General, și gigantul din industria aeronautică și de apărare Lockheed Martin, au pierdut acest proiect. Procesul de selecție a viitorului ”vehicul ușor tactic” a fost condus în comun de forțele terestre americane (US Army) și de Corpul Pușcașilor Marini (USMC). Producția noului vehicul este planificată să înceapă în primul trimestru al anului viitor, într-o primă etapă urmând să fie fabricate 17.000 de unități. Începând din anul 2018 va fi livrată o a doua serie, astfel că, până în anul 2040, forțele terestre ar urma să achiziționeze în total 49.099 de unități, iar pușcașii marini - 5.500. Compania Oshkosh are sediul în statul Wisconsin și este specializată în producția de camioane și alte echipamente militare și civile.