Pentagonul a testat un nou tip de avion fără pilot

Departamentul american al Apărării a testat, deasupra deşertului Mojave, o nouă generaţie de avioane fără pilot, cu o autonomie de zbor mai mare şi cu motoare ecologice. ”Acest avion va schimba cu adevărat modul în care vedem aviaţia. Va deschide calea unui nou viitor”, a declarat Zachary Lemnios, asistent al secretarului american al Apărării. Noul avion, The Global Observer, realizat de compania AeroVironment Inc., poate zbura la altitudinea de 21.000 de metri, ieşind din raza de acţiune a oricărui sistem antiaerian. De la acea altitudine, echipamentele avionului pot efectua misiuni de observare pe o rază de 1.000 de kilometri în orice direcţie, suficient pentru a acoperi suprafaţa unui stat precum Afganistanul. ”Avionul funcţionează cu hidrogen, combustibil care are o valoare energetică de trei ori mai mare decât gazolina, astfel că aparatul poate zbura la altitudini mai mari, pe distanţe lungi, la costuri mai mici şi fără emisii poluante”, explică preşedintele AeroVironment, Tim Conver. Aparatul are o greutate echivalentă cu cea a unui vehicul de teren mare, dar, pentru a zbura la altitudini atât de mari, anvergura aripilor este foarte mare, cât jumătate din lungimea unui teren de fotbal.

Pe de altă parte, se bănuieşte că statul chinez a reuşit să construiască primul avion invizibil pe radare, folosind tehnologie de la un avion militar american care fusese doborât în Serbia. Beijingul a prezentat, în urmă cu o săptămână, primul avion invizibil pe radar, Chengdu J-20. Analiştii militari cred că este foarte probabil ca tehnologia să fi fost obţinută de la un avion american de tip F-117 Nighthawk, doborât în Serbia, în 1999. În cursul raidurilor NATO din 1999, avionul militar american a fost doborât de artileria antiaeriană sârbă. Pilotul avionului s-a catapultat şi a fost salvat. ”La acea vreme, serviciile noastre au aflat că zona unde se prăbuşise avionul F-117 era plină de agenţi chinezi, care au cumpărat părţi ale avionului de la localnici”, a declarat amiralul Davor Domazet-Loso, fostul şef al Statului Major al armatei croate. ”Credem că experţii chinezi au folosit aceste materiale pentru a afla cum funcţionează tehnologiile avioanelor invizibile pe radare”, adaugă el. Un oficial militar sârb a confirmat că părţi ale avionului au fost luate de colecţionari, iar unele au ajuns la ataşaţi militari străini.