Pentagonul nu îşi schimbă politica faţă de integrarea homosexualilor în armată

Secretarul american al Apărării, Robert Gates, a exclus orice modificare iminentă a politicii armatei faţă de homosexuali, afirmînd că preşedintele Barack Obama consideră că Pentagonul are suficiente probleme pe ordinea de zi. Oficialul american a fost chestionat cu privire la o declaraţie a purtătorului de cuvînt al Casei Albe din ianuarie, conform căreia preşedintele Obama va pune capăt legii Don\'t Ask, Don\'t Tell, în traducere Nu întreba, nu spune nimic, care îi autorizează pe gay şi lesbiene să se integreze în armată cu condiţia să păstreze tăcerea cu privire la identitatea lor sexuală. „Vom aplica legea aşa cum este. Discuţia pe această temă nu a progresat în acest stadiu în cadrul adminsitraţiei”.

De la adoptarea legii, în 1993, circa 13.000 de militari au fost eliberaţi din funcţii după ce şi-au declarat homosexualitatea sau au fost denunţaţi, potrivit Reţelei pentru Apărarea Juridică a Militarilor, o asociaţie care militează împotriva discriminării faţă de homosexuali în armată. Suspendarea acestei reguli însă ar putea lua foarte mult timp, în pofida promisiunii din campania electorală a lui Barack Obama, în timp ce noua adminsitraţie se confruntă cu alte priorităţi, între care salvarea economiei, războiul din Afganistan sau închiderea centrului de detenţie de la Guantanamo.