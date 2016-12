Pentagonul studiază limbajul corporal al lui Vladimir Putin

11:29:26 / 10 Martie 2014

maica rusie si unchiul sam

Bine ca americanii fac studii comportamentale in timp ce Putin ocupa si iar ocupa. Americanii astia nu vor intelege nici in 200 de ani ce stie toata lumea ca Rusia a fost un imperiu si vrea sa mai fie. Astia nu inteleg mentalitatea ruseasca.Noi care ,de vreo 300 de ani ii avem ba in circa,ba in coasta,stim mai bine ce vor rusii. Tot americanii i-au ajutat sa se scoale dupa 1990. Problema e ca americanii sint departe iar rusii la citeva sute de kilometri.