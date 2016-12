Pentru Băsescu, o femeie însărcinată nu poate fi și politician!

MIZERIE VOCALĂ Când vine vorba de atacuri sub centură sau critici acide, demne de reclamații la Consiliul Discriminării, Traian Băsescu se poate lăuda că este as. Doar el și-a permis să se intereseze de ceea ce fac româncele în dormitor și să invite ziaristele să le arate niște figuri de ”striptis”, după ce le-a strigat ”țigancă împuțită” sau ”păsărică”. Acum însă, el ne arată până unde poate merge meschinăria lui. Să vă explicăm. Traian Băsescu se războiește în justiție cu Gabriela Firea. Când senatoarea făcea parte din comisia de anchetă a terenurilor de la Nana (unde Băsescu este moșier), fostul chiriaș de la Cotroceni a încercat să o pună la punct pe Firea, amenințând-o că ar putea să nu-și mai găsească într-o zi soțul acasă dacă nu stă în banca ei. Acum este acuzat de șantaj. Acuzațiile nu-i convin și nici faptul că are statut de urmărit penal în dosar. Fire răzbunătoare, Băsescu s-a dezbrăcat de caracter și i-a transmis senatoarei că trebuie să decidă dacă vrea să fie o femeie însărcinată în luna a opta sau un om politic. Ironiile nu s-au oprit aici. El i-a spus Gabrielei Firea că îi dă totuși ”şansa să fie mămicuţă în luna a opta” şi că, dacă vrea, îi botează şi copilul. Practic, acest individ cu limbaj grobian consideră că femeile sunt doar un animal politic, iar o senatoare nu poate fi însărcinată, deoarece ar fi un fel de handicap.

Deși postura de fost șef de stat ar impune o altfel de atitudine, Băsescu ignoră orice fel de etică morală, atacând un senator din Parlamentul României într-un mod descalificant. Mai mult, el o acuză pe Firea că ar fi luat bani de la o societate aparținând fostei Securități, pe vremea când era director în trustul Intact. În replică, Gabriela Firea s-a văzut nevoită să dea un comunicat de presă în care să se justifice că nu a pozat niciodată în victimă și nici nu se va eschiva de la a participa, chiar și în situația medicală în care se află, la orice fel de audieri privind activitatea sa de manager în trustul respectiv, dacă va fi solicitată. Cum s-a ajuns la situația în care o femeie politician trebuie să se apere de atacuri discriminatorii și să se justifice că este ”mai bărbată” decât mulți alții? Numai Băsescu putea genera o astfel de situație.