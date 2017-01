Pentru Culeţu, rovigneta = taxă locală de tramă stradală?!

Consiliul Local Medgidia s-a întrunit ieri în şedinţă ordinară pentru a dezbate 23 de proiecte de hotărîre iniţiate de primarul Dumitru Moinescu. Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost cel referitor la modificarea Hotărîrii Consiului Local nr. 356/2006, privind instituirea taxei de tramă stradală pentru autovehiculele din Medgidia, precum şi pentru cele care tranzitează oraşul. Primarul Moinescu a declarat că reanalizarea taxei de tramă stradală a fost luată în dezbatere în urma notificării prefectului Dănuţ Culeţu, care a invocat faptul că taxa de la Medgidia a fost aprobată prin dublă impunere, prin faptul că posesorii de autoturism plătesc deja pentru drumuri rovigneta. Culeţu a mai trecut în notificare şi faptul că Primăria Medgidia nu a respectat legislaţia privind înregistrarea taxei într-un cont distinctiv. Consiliul Local Medgidia a aprobat înfiinţarea unui cont distinctiv, prin care vor fi colectate fondurile provenite din taxa de tramă stradală, însă în ceea ce priveşte motivul invocat de prefecul Culeţu privind dubla impunere, primarul Medgidiei a afirmat: “Nu este vorba de dublă impunere în privinţa taxei de tramă stradală. Taxa de rovignetă este un impozit care se plăteşte la bugetul de stat şi are drept obiectiv repararea drumurilor naţionale şi construcţia de autostrăzi. Aşa că, taxa pe care o percepem la Medgidia este o taxă pentru repararea drumurilor din oraş. Asta pentru că legea spune că autorităţile locale sînt responsabile de calitatea drumurilor şi răspund de găsirea fondurilor pentru repararea lor. Legea administraţiei publice ne dă această competenţă şi obligaţie, lucru întărit şi de legea serviciilor publice, care prevede că, în cazul în care nu reparăm drumurile, putem plăti daune posesorilor de autoturism. Taxa de tramă stradală este o necesitate la Medgidia, pentru că sînt pericol 1.800 de case şi infrastructura aferentă“. Moinescu a adăugat că, în urma unor sondaje de opinie, 75% din populaţia oraşului a acceptat introducerea acestei taxe. “Mi se pare total anapoda ca Serviciul juridic de la Prefectură să se pronunţe asupra necesităţii şi utilităţii acestei taxe“, a mai spus Moinescu. Primarul municipiului Medgidia a spus că notificarea Prefecturii nu înseamnă neapărat anularea taxei. “În legea autonomiei locale, art. 5 dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu exepţia celor care sînt trecute în competenţa altor autorităţi publice. Drumurile din Medgidia sînt în competenţa Primăriei Medgidia şi nu a Prefecturii. Articolul invocat de Prefectură nu înseamnă revocarea hotărîrii Consiului Local, ci reanalizarea şi modificarea hotărîrii, iar noi asta am şi făcut în şedinţa de azi (n.r. - ieri). Am reanalizat şi modificat, în sensul că am creat un cont distinctiv pentru gestionarea taxei“, a spus Moinescu. Primarul Medgidiei a adăugat în final că cel care consideră că taxa de tramă stradală de la Medgidia este cu dublă impunere, se descalifică din punct de vedere profesional. Moinescu a reiterat faptul că rovigneta nu este acelaşi lucru cu taxa de tramă stradală. “Din fondurile provenite de la taxa de rovignetă se repară drumurile naţionale. Dar străzile din Medgidia cu ce bani se repară? Că din taxa de rovignetă, cu siguranţă, nu! Aşa că am găsit o soluţie de a strînge bani pentru ca 1.800 de familii să nu rămînă fără case din cauza drumurilor proaste“, a subliniat Moinescu. Din motivarea primarului Medgidiei reiese clar că prefectul Culeţu interpretează legile oricum ar fi, numai să poată ataca taxele speciale din judeţ. În orice caz, cu excepţia scăpării privind înfiinţarea unui cont special, pe care a şi îndreptat-o, Medgidia nu renunţă la taxa de tramă stradală.