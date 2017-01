Pentru inima lui Vlad, din Mangalia

Sute de oameni din Mangalia au donat, ieri, bani pentru Vlad, un adolescent de 17 ani din municipiu, care are nevoie urgent de un transplant de inimă. Băiatul este acum la spital, în Tîrgu Mureş, pentru a se înscrie pe lista de aşteptare a celor care au nevoie de un transplant. Necazul familiei din municipiul Mangalia a oferit prilej societăţii civile din localitate să demonstreze cît poate fi de unită atunci cînd este vorba de concetăţeni în suferinţă. Cazul lui Vlad Octavian Nedelea a fost adus în atenţia opiniei publice prin intermediul părinţilor şi al colegilor săi inimoşi din clasa a X-a B, de la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia. Tînărul de 17 ani suferă de mulţi ani din cauza unor probleme la inimă şi a fost dus de către părinţi la medici din Bucureşti. Dar tratamentele nu şi-au mai făcut efectul şi acum are nevoie de transplant de inimă, operaţie foarte dificilă şi costisitoare, care se poate efectua în ţară, la Clinica de cardiologie din Tîrgu Mureş. Primăria Mangalia a organizat o acţiune de amploare pentru strîngerea banilor care îi sînt necesari lui Vlad, în toate instituţiile afiliate, iar funcţionarii publici s-au dovedit a fi receptivi şi s-au implicat activ. Ieri, colegii lui au organizat un spectacol în centrul oraşului şi au strîns 5.000 de euro. “Nu mă aşteptam la aşa ceva. Pe de o parte, sufletul îmi plînge, pe de altă parte, îmi creşte, pentru că ştiu că sînt atît de mulţi oameni alături de Vlăduţ, măcar printr-o rugăciune“, a spus mama lui Vlad. Exemplul a pornit de la primarul Claudiu Tusac, care a făcut toate demersurile necesare pentru ca Vlad Nedelea să fie transportat de urgenţă la Clinica de cardiologie din Tîrgu Mureş cu un elicopter SMURD, în data de 24 februarie 2009. Pentru că tînărul avea nevoie de un defibrilator în valoare de aprox. 10.000 de euro, primarul Mangaliei a depus toate eforturile şi a obţinut aparatul. „Am făcut tot ce a fost necesar pentru ca defibrilatorul să ajungă în timp util la Tîrgu Mureş. Noi am demonstrat că sîntem alături de el. Afişe cu Vlad au apărut în tot oraşul, elevi ai liceului au mers din uşă în uşă, ca să strîngă bani pentru colegul lor aflat în suferinţă. Site-urile municipiului Mangalia au găzduit informaţii despre contul în care se pot depune bani pentru a-l ajuta pe concetăţeanul nostru”, a spus Tusac. Banii strînşi nu sînt suficienţi însă pentru operaţia de care Vlad are nevoie. Toţi cei care vor să îl ajute pe tînăr pot dona bani în contul deschis la BRD: RO34BRDE140SV21830931400 sau pot suna la nr. de telefon al mamei lui Vlad, Niculina Nedelea: 0755.679.971.