Pentru interesul financiar, guvernanţii trec peste cadavre!

Dacă cel care reprezintă medicii din România, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), a ajuns să declare public că nu mai crede în actuala reformă a Sănătăţii, situaţia este extrem de gravă. „Nu mai cred în reforma sistemului de sănătate, în actuala conjunctură la nivel global. Cei care organizează sistemul sanitar nu-i iubesc pe medici, nu-i iubesc pe pacienţi, ci urmăresc numai interesul financiar. Instituţiile statului ne atacă, îi interesează doar interesul lor, seamănă ură, invidie. Cum să construieşti pe acest sistem? Nu mai cred în reforma sistemelor de sănătate întrucât construcţia lor este falsă”, este declaraţia oficialului, la Forumul Naţional al Asociaţiilor de Pacienţi, organizat de CMR şi Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România. Nu în ultimul rând, el a vorbit despre cei 2.000 de bolnavi de cancer aflaţi pe listele de aşteptare pentru a primi tratament. „Aceşti bolnavi pot muri pentru că ei nu pot fi trataţi. Unde este responsabilitatea statului?”, întreabă preşedintele CMR. El este convins că sistemul de sănătate a fost construit greşit de la început, pentru că nu a definit valorile şi demnitatea umană.

PREŞEDINTELE CMR A MAI SPUS CĂ DIN STATISTICILE DIN 2008 REIESE CĂ 63.000 DE OAMENI AU MURIT DIN CAUZE NEJUSTIFICATE

IPOCRIZIA A DEPĂŞIT ORICE LIMITĂ Prof. dr. Astărăstoae a prezentat statistici care ar fi trebuit să dea de gândit. El spune că, la nivel global, într-un an, 63.000 de oameni ar fi putut fi salvaţi. De exemplu, în Germania au fost 11.000 de decese nejustificate. „Care este politica autorităţilor pentru a evita astfel de situaţii? Aceea de a semăna ura ancestrală faţă de doctori. Ipocrizia a depăşit orice limită. Are obligaţia Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să facă reformă? Nu. CNAS are obligaţia să gestioneze nişte bani care nu sunt ai ei. Sunt medicii ticăloşi pentru că prescriu medicamentele necesare bolnavilor? Cum poate pacientul să aibă o relaţie bună cu medicul dacă doctorul îi este prezentat ca un infractor?”, a adăugat preşedintele CMR. El a amintit că 11.000 de doctori au plecat să lucreze în străinătate, iar în curând ar putea fi închise spitale pentru că nu mai sunt medici. Pe de altă parte, profesorul nu înţelege „ura ancestrală a medicilor care ajung în funcţii de conducere faţă de doctori şi pacienţi”. Prof. Astărăstoae a anunţat că a fost invitat la Londra să vorbească despre managementul sistemului de sănătate, alături de un laureat al premiului Nobel, dovadă a recunoaşterii profesionalismului.