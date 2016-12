„Pentru mine, Constanţa reprezintă cel mai frumos loc unde pot să cânt” (I)

Dacă şansa va fi de partea sa, Aurora Zodieru va ajunge unul dintre numele mari cu care România se va mândri pe marile scene de concert ale lumii. Născută într-o familie de muzicieni - mama, pianistă, iar tatăl, contrabasist - tânăra violonistă a crescut în compania muzei Eutherpe şi are toate datele native, la care se adaugă perseverenţa, de a face o carieră internaţională de succes. Absolventă a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”, unde a studiat vioara cu profesorul Radu Pricop, tânăra a fost admisă direct în anul al II-lea de studiu la Conservatorul Superior de Muzică din Lausanne, Elveţia, pe care l-a absolvit, în 2011, cu notă maximă şi cu felicitările comisiei. În prezent, talentata violonistă urmează cursurile de masterat la Universitatea de Muzică din Graz, Austria, la clasa profesoarei Silvia Marcovici. Săptămâna trecută, la invitaţia cluburilor Rotary din Constanţa, Aurora Zodieru a cântat pentru publicul de acasă, prilej cu care a acordat un interviu ziarului „Telegraf”.

Reporter (Rep.): Cum vă simţiţi din nou, acasă?

Aurora Zodieru (A .Z.): Mă simt extraordinar de fiecare dată când vin la Constanţa, pentru că publicul de aici este atât de călduros şi mă întâmpină cu atât de mult entuziasm, încât, pentru mine, Constanţa reprezintă cel mai frumos loc unde pot să cânt.

Rep.: Cum este percepută o tânără româncă în străinătate?

A. Z. În străinătate sunt foarte mulţi străini, aşa că a fi străin acolo nu este ceva diferit. Dimpotrivă, e ceva normal. Este o mare şansă pentru mine să studiez în străinătate, pentru că este un mediu extraordinar, un nivel foarte ridicat, cu o competiţie foarte mare. Este o mare şansă să studiez în Austria, la Graz, cu profesoara mea Silvia Marcovici.

Rep.: Cum aţi reuşit performanţa de a fi admisă direct în anul al II-lea de studiu la Conservatorul Superior de Muzică din Lausanne?

A. Z.: După ce am terminat Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, în mod normal, ar fi trebuit să fiu admisă în anul I, însă am avut mare noroc ca membrii comisiei să considere că nivelul meu de pregătire era destul de avansat pentru a trece direct în anul al II-lea. Astfel că am absolvit trei ani de studiu în doar doi ani.

Rep.: S-a datorat această realizare, în mod deosebit, studiului individual?

A. Z. Pregătirea pe care am avut-o la Colegiul de Arte „Regina Maria” a fost una foarte serioasă şi temeinică, datorită profesorului Radu Pricop, care mi-a fost profesor de vioară, dar şi datorită pregătirii mele generale din timpul liceului. La toate acestea au contribuit pregătirea personală şi norocul.

Rep.: Cum a descoperit Aurora Zodieru muzica?

A. Z.: M-am născut într-o familie din muzicieni: mama mea a fost o cunoscută pianistă, Sanda Luca-Zodieru, iar tatăl meu, Vladislav Ioan Luca-Zodieru, este contrabasist la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, astfel că eu am copilărit cu muzica. Am început mai întâi să cânt la pian, apoi am descoperit că vioara este ceea ce vreau să fac. De atunci, de la cinci ani şi jumătate - şase ani, am ales vioara. (Va urma)