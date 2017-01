"Pentru noi, dragostea este sursa de inspiraţie"

"Crush" şi Alexandra Ungureanu fac o echipă minunată, iar piesele lor devin hituri. Întîlnirea Alexandrei cu Radu şi Sorin, componenţi ai trupei “Crush“, din urmă cu doi ani, a dat... roade, artiştii avînd împreună un album de succes şi o mulţime de concerte prin ţară. Aflaţi, week-end-ul trecut, la Constanţa, Alexandra, Radu şi Sorin au acordat cotidianului “Telegraf“ un interviu în care au vorbit despre cariera, dar şi despre viaţa lor personală.

Rep: Cum vă simţiţi pe litoral, în plină vară?

Radu: Deocamdată sîntem prinşi între repetiţii şi concerte, dar de mîine... ne vom simţi mai bine! Chiar am stat două ore la plajă.

Rep: Cît veţi sta la mare?

Radu: Acum sîntem pe litoral pînă pe 29 iulie, dar este posibil să fim aici şi în august.

Alexandra: Am venit cu treabă, sîntem prinşi într-un turneu prin staţiuni. Dar, dacă nu am fi avut cîntări aici, am fi avut, cu siguranţă, prin ţară. La mare vom veni şi în august, dar tot la muncă! Vacanţa noastră oficială va fi în luna septembrie şi cred că va fi o săptămînă.

Rep: De ce colaborarea "Crush" cu Alexandra Ungureanu?

Radu: Nici noi nu ştim..

Sorin: De ce nu?

Alexandra: Am ajuns la formula de trupă, acum nu mai îmi pun problema unei colaborări, este mai mult decît atît. Nu este ceva care ţine o piesă sau două şi apoi "la revedere". Cu toate discuţiile care intervin în mijlocul unei trupe, care sînt normale pînă la un punct, vom merge cu acest proiect mai departe, chiar şi cu un nou album, care va ieşi pe piaţă în toamnă.

Rep: V-aţi gîndit să va schimbaţi numele trupei?

Radu: Noi sîntem mîndri că avem cel mai lung nume din România.

Rep: Îţi doreşti să colaborezi şi cu alte formaţii?

Alexandra: Pînă acum, de cînd am început să fiu cunoscută, am colaborat cu diferite trupe. Eu m-am "hrănit" şi m-am ridicat cu multe colaborări. Mi-am dorit un proiect al meu, chiar dacă nu este solo, aşa cum aş fi vrut în urmă cu trei ani, este proiectul meu. Nu ştiu dacă voi colabora cu alte trupe... Eu mai cînt prin cluburi, alături de diverşi intrumentişti. Din "tradiţia" pop-rock pe care am format-o, am trecut la muzică de club, dar, pentru sufletul meu, aleg, uneori, să mai cînt cu vechii mei colaboratori.

Rep: Mai ai timp liber?

Alexandra: Foarte greu îmi găsesc timp liber. Dar preocupările mele sînt foarte paşnice. În timpul liber stau acasă, mai fac curăţenie, lucruri banale.

Rep: Cum împăcaţi viaţa de artist cu cea de familie?

Radu: Avem familie, dar este departe. Încercăm să ajungem o zi acasă, atunci cînd nu mai putem. Dar cînd ne vom face familia noastră, nu vom mai pleca.

Alexandra: Părinţii mei sînt cu mine, dar cred că este primul concert la care participă amîndoi. Ei au fost lîngă mine de cînd am început să cînt, părerea lor a fost mereu cea mai importantă şi a rămas şi astăzi la fel.

Rep: Cum merg relaţiile voastre?

Alexandra: Este loc de dragoste în viaţa mea, am noroc că am pe cineva care mă înţelege, mă sprijină, în toată nebunia asta. Lucrurile sînt foarte liniştite.

Radu: Atît timp cît sîntem împreună, sîntem şi prieteni, şi iubiţi, nu cred că gelozia are ce căuta aici... Alexandra ştie că dacă ne ţine departe de sursa de inspiraţie, avem mai multă viteză la compus.

Sorin: Pentru noi, dragostea este principalul ingredient, este sursa de inspiraţie.