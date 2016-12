Pentru o angajare ar trebui concediată toată primăria

SARCINI ÎN PLUS, REMUNERAŢIE LA FEL Una dintre măsurile absurde puse în aplicare de fosta putere pedelistă a fost să restricţioneze drastic angajările în multe domenii de activitate deja suferinde, la acel moment, de lipsa personalului. Dacă dintr-o instituţie publică, fie spital, fie primărie, fie şcoală, fie alt tip de instituţie deconcentrată în care lucrează bugetari, plecau mai puţin de şapte oameni, nu se puteau face angajări. Decizia fostei puteri a îngreunat activitatea multor instituţii publice, care s-au văzut nevoite să delege sarcini în plus, dar cu remuneraţie la acelaşi nivel, angajaţilor. Măsura a pus pe chituci şi multe unităţi administrativ-teritoriale cu număr mic de locuitori. Nu o dată primarii din judeţul Constanţa s-au plâns că oamenii le pleacă pe capete, dar că Legea i-a legat de mâini şi de picioare pentru că nu pot organiza concursuri pentru a ocupa posturile rămase libere. Dacă, de exemplu, dintr-o primărie mare aşa cum este cea de la Constanţa, care are sute de angajaţi, pleacă şapte oameni, lipsa lor nu este resimţită atât de mult, însă, într-o primărie mică, întreaga activitate este dată peste cap iar primarul este nevoit să emită dispoziţii pentru reîmpărţirea sarcinilor de serviciu.

ŞAPTE DIN ŞAPTE Comuna Vulturu din judeţul nostru este cel mai bun exemplu. Fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială din Constanţa, are şi cel mai mic număr de salariaţi. Cu tot cu primar şi viceprimar, numărul persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în Primăria Vulturu ajunge la... şapte. Tot atâţia angajaţi, adică inclusiv primarul şi vicele, ar trebui să plece ca să poată fi organizat un concurs pentru ocuparea unui singur post. „Ne descurcăm greu cu personalul puţin pe care îl avem, darămite atunci când ne pleacă un om. Sunt situaţii când şi eu sunt nevoit să întocmesc acte pentru că restul angajaţilor au altele de făcut. Pentru a ne putea descurca cât de cât a trebuit să desfiinţăm compartimentul de urbanism şi să eliminăm din organigramă postul de arhitect. Am făcut demersuri la Ministerul Finanţelor să ne ajute să facem angajări dar, deocamdată, nu am primit niciun răspuns”, a declarat primarul din Vulturu, Eugen Berbec.

DOI ANGAJAŢI, PENSIONAŢI O altă primărie care, în doar câteva luni, a rămas fără doi salariaţi este Seimeni. Primarul Lucian Blaj spune că şoferul şi femeia de serviciu a Primăriei, ambii ieşiţi la pensie, nu sunt singurii care pleacă. De la 1 ianuarie 2013, administraţia locală rămâne şi fără angajata de la stare civilă. În total, în Primărie vor rămâne 11 salariaţi, din cei 18 cât figurează în organigramă. Unul dintre motivele pentru care ea îşi lasă serviciul din Primărie este salariul prea mic şi volumul mare de muncă. „Sunt într-o situaţie fără rezolvare. După ce va pleca angajata, nu ştiu cum ne vom descurca. Avem nevoie de o persoană calificată care să lucreze la starea civilă pentru că nu oricine se poate descurca”, a mai spus edilul.

VEŞTI BUNE Cele două primării nu vor trebui să aştepte prea mult pentru a putea face angajări pentru că Ministerul Muncii are deja în plan deblocarea angajărilor la stat şi ocuparea posturilor rămase libere. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a anunţat că va elimina raportul angajărilor de unu la şapte existent în prezent şi că va propune ca fiecare post să poată fi ocupat imediat ce este eliberat. \"La anul, pe acest principiu vom merge. Dacă pleacă cineva, angajăm imediat. Până acum ne-am încadrat în procentul cu cheltuielile în PIB şi la fel vom face şi la anul, când vom mai face angajări pe locurile bugetate”, a declarat Câmpeanu. Ea adaugă că cele mai mari lipsuri de personal sunt în asistenţa socială, unde sunt peste 10.000 de locuri de muncă neocupate la nivel naţional.