Pentru o bună digestie, specialiştii vin cu o serie de recomandări. De exemplu, cel mai bun sfat pentru o bună digestie este să consumi dimineaţa, pe stomacul gol, sucul de la o lămâie stoarsă, împreună cu un pahar de apă. De asemenea, se recomandă consumul zilnic de oţet şi suc de mere. Evită băuturile reci în timpul mesei: hrana este digerată mai eficient dacă este undeva la temperatura corpului, aşa că orice fluid rece va îngreuna digestia. Dacă simţi neapărat nevoia să consumi lichide, alege apa călduţă sau ceaiuri. Cafeina poate cauza un exces de acid clorhidric, aşa că ar trebui s-o eviţi, la fel ca şi alcoolul. Încearcă ierburi amare: orice are gust amar va încuraja digestia la 20-30 de minute după consum, ajutând la eliberarea enzimelor, sucurilor şi acizilor potriviţi. Nu în ultimul rând, specialiştii mai recomandă automasaj şi exerciţii: acestea două, încorporate în rutina zilnică, te vor ajuta. Masează-ţi zona ficatului şi a vezicii biliare, căci aceste două organe ajută foarte mult la digerarea alimentelor. Poziţioneazăa-ţi podul palmei drepte chiar sub coaste, deasupra şoldului, cu degetele lipite de corp. Mişcă mâna până ajunge în zona buricului şi repetă de 10-20 de ori. Masajul stomacului este asemănător, dar trebuie făcut în cealaltă parte a corpului, cu acelaşi număr de repetări.