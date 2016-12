Pentru poporul spaniol

Selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, a declarat că victoria din meciul cu Germania este una “mare, în faţa unei adversare superbe”, dar echipa sa nu trebuie să fie orbită de această reuşită, deoarece mai are de jucat finala competiţiei. „A fost o semifinală superbă, între două echipe care încearcă să joace un fotbal frumos. Este o mare victorie în faţa unei adversare superbe, chiar dacă Germania a fost mai puţin puternică decât se prevedea. Este victoria fotbalului spaniol, a întregii familii a fotbalului spaniol. Sunt foarte mulţumit. Am fost extraordinari, atât în apărare, cât şi în atac. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de această echipă în această perioadă. Mergem mai departe şi vom vedea dacă putem câştiga titlul mondial. Olanda este o mare echipă, care practică un joc frumos. Ei încearcă, la fel ca noi, să câştige titlul de mult timp. Va fi o finală frumoasă. Să câştigi Campionatul Mondial este cel mai important în fotbal, dar avem o echipă tânără. Nu trebuie să ne lăsăm orbiţi de victoria din faţa Germaniei”, a spus Del Bosque. Una dintre vedetele reprezentativei iberice, Xavi Hernandez, a dedicat calificarea în finală poporului spaniol. „Sunt foarte fericit. Am meritat să ajungem în finală. Am dominat meciul, am reuşit să ne impunem jocul, mai ales în repriza secundă. Adversara din finală, Olanda, are jucători foarte buni, dar dacă vom juca la fel ca în meciul cu Germania, avem şanse. Dedic această victorie poporului spaniol”, a declarat Xavi.