Pentru primul loc în grupă

“Brazilienii Europei“, aşa cum mai sunt denumiţi jucătorii portughezi pentru tehnicitatea lor, vor întâlni astăzi, pe “Durban Stadium“, naţionala Braziliei, adică reprezentativa cotată cu cele mai mari şanse la câştigarea trofeului. Se întâlnesc două echipe care se cunosc destul de bine, atât datorită celor 18 meciuri directe de până acum (12 victorii ale Braziliei şi patru ale Portugaliei), dar şi pentru că vorbesc aceeaşi limbă. Brazilia are maximum de puncte după două jocuri, în timp ce Portugalia, după un start ezitant în faţa Coastei de Fildeş, a reuşit scorul de până acum al turneului final, 7-0 cu Coreea de Nord. Teoretic, ambele echipe au făcut pasul în optimi, însă, matematic, Portugalia mai poate fi eliminată în cazul în care Coasta de Fildeş învinge la o diferenţă de opt goluri Coreea de Sud, iar Portugalia pierde în faţa Braziliei. Aproape imposibil de realizat acest scenariu, astfel că în acest moment calculele în această grupă se mai fac doar în privinţa ordinii finale a primelor două poziţii. Brazilia nu va putea miza în acest meci pe Elano şi Kaka, primul fiind incomplet refăcut după accidentarea suferită în meciul cu ivorienii, iar cel de-al doilea fiind suspendat după cartonaşul roşu primit în acelaşi meci. Carlos Dunga ar putea începe astfel partida cu Ramires în locul lui Elano, iar în linia de atac ar putea fi titularizat Nilmar, alături de Luis Fabiano. În această situaţie, Robinho ar putea fi retras în spatele vârfurilor. Şi portughezii au probleme de efectiv, Deco nefiind încă recuperat după accidentarea din primul meci, însă jucătorul născut la Sao Paolo şi naturalizat pentru a evolua în naţionala lusitană are încredere că Portugalia poate încheia grupa pe primul loc. „Mă simt din ce în ce mai bine, însă nu ştiu dacă voi putea juca cu Brazilia. Nu am nimic de demonstrat în acest meci. Important pentru mine, dacă voi juca, este să îmi pot ajuta echipa pentru ca să se califice în optimi. Vrem să jucăm bine împotriva Braziliei şi să controlăm jocul aşa cum am făcut-o în faţa Coreei de Nord când am şi reuşit să marcăm multe goluri. Ştim că va fi altfel cu Brazilia, care este principala favorită la câştigarea turneului şi vom încerca să jucăm cât de bine vom putea“, a spus Deco.

Formaţiile probabile - Brazilia (antrenor Carlos Dunga): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos - Ramires (D. Alves), F. Melo, G. Silva, Robinho - Fabiano, Nilmar; Portugalia (antrenor Carlos Queiroz): Eduardo - Miguel, R. Carvalho, B. Alves, Coentrao - Tiago, Mendes, Meireles - Cr. Ronaldo, H. Almeida, Simao. Arbitrează: Benito Archundia (Mexic).