Pentru PSD se încheie un an de guvernare zbuciumat

Social-democraţii au avut un an bogat, ca să spunem aşa, cu suişuri şi coborâşuri, cu momente tensionate, cu împăcări, cu certuri. În primul Birou Permanent din 2013, liderul partidului, premierul Victor Ponta, a remarcat că "PSD are darul să preia guvernarea" când lucrurile sunt foarte rele: "Important este că e un an dificil, e însă un an în care sunt şi foarte multe lucruri bune de făcut - şi vorbesc aici nu doar în calitate de prim-ministru şi de lider USL, ci şi de preşedinte al singurului partid de centru-stânga -, şi anume este un an în care putem să îndreptăm foarte multe lucruri inechitabile". Prin luna martie, fostul premier Adrian Năstase, fost preşedinte al PSD, a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, după o condamnare cu închisoarea în dosarul "Trofeul Calităţii".

“PETARDELE” A urmat congresul PSD. Într-o atmosferă fără emoţii, spre deosebire de alţi ani, social-democraţii şi-au ales pe 19 şi 20 aprilie conducerea, în cadrul Congresului extraordinar care a avut loc la Sala Palatului. Ponta le-a cerut colegilor săi un mandat de încredere de trei ani, iar în 2016, înaintea parlamentarelor, să fie organizate din nou alegeri în partid. Exact o lună mai târziu, conducerea PSD a decis desemnarea unei echipe de negociere pentru rediscutarea protocolului USL. Atunci s-a decis că preşedintele PNL, Crin Antonescu, rămâne candidatul USL pentru prezidenţiale, iar social-democraţii se vor abţine de la declaraţii care tensionează situaţia în USL. La începutul toamnei, după o oarecare acalmie, au reînceput declaraţiile critice între Palatul Cotroceni şi Palatul Victoria. Tonul a fost dat de preşedintele Băsescu, care a afirmat că PSD va avea candidat propriu la prezidenţiale, cel mai probabil acesta nefiind liderul partidului, Victor Ponta. “Şopârliţele” băsesciene au făcut ca între liderii partidelor ce formează USL să “zboare” declaraţii ironice, menite doar să-l amuze, probabil, pe locatarul de la Cotroceni, care doar a aprins fitilul şi aştepta explozia. Din fericire, USL a rezistat şi a stins scânteia.

REFRENUL ANULUI - COABITAREA Dar, din păcate, Băsescu nu s-a mulţumit doar cu atât şi a continuat aruncarea de bombiţe, alături de prietenii lui din PDL, aşa încât finalul de an a fost unul în care USL a fost atacată din toate părţile. Ba mai mult, aşa-zisa coabitare dintre Ponta şi Băsescu a dat mari bătăi de cap celor din alianţa de guvernare. Pe scena politică internă, PSD şi-a consolidat puterea parlamentară şi a iniţiat mai multe proiecte legislative împreună cu partenerii din USL. Dar nu a fost totul roz. Anul s-a încheiat deosebit de tensionat deopotrivă pentru social-democraţi şi liberali, din cauza unor divergenţe cu privire la exploatarea de la Roşia Montană, modificarea Codului Penal sau Legea minelor, dar şi comisia parlamentară de anchetă supranumită "Călăraşi", cea care trebuie să verifice cum a achiziţionat familia Băsescu cele câteva sute de hectare de teren agricol.