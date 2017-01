Pentru sănătatea economiei, evitați lăsatul pe tânjală!

Garanti Bank a revizuit creşterea economică a României pentru 2014, de la 2,6 la 2,9%, pe fondul rezultatelor peste aşteptări din primul trimestru şi al stabilizării macroeconomice. Și cursul de schimb a fost ajustat, de la 4,55 la 4,45 lei/euro. „Prognoza îmbunătățită are la bază și finanțările mai ieftine și creșterea încrederii în mediul de afaceri, care ar putea atrage noi investitori“, notează analiștii Garanti Bank. Ei estimează și o temperare a creșterii producției industriale în a doua jumătate a anului, contrabalansată însă de o revigorare a construcțiilor. „Deși investițiile publice și absorbția fondurilor europene sunt încă mult sub așteptări, în iulie - decembrie vom vedea un plus la lucrările de infrastructură“, se arată în raportul semestrial al băncii. Analiștii mai preconizează și o încetinire a exporturilor și o accelerare a importurilor, în contextul revenirii consumului intern: „Aceste elemente nu ar trebui să influențeze prea puternic deficitul de cont curent, care va rămâne la 1,1% din PIB, fiind acoperit integral de investițiile străine directe“. Cât despre creditare, cei de la Garanti spun că leul va duce greul în piața bancară, însă totul depinde de sustenabilitatea consumului în a doua jumătate a lui 2014.