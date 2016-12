Pentru un job, tinerii ar accepta orice condiții de lucru

Constănțenii în căutarea unui loc de muncă sau cei care se gândesc să își schimbe jobul în perioada următoare au avut șansa să se întâlnească față în față cu angajatorii care au nevoie de salariați în perioada următoare, la Campusul Universității ”Ovidius din Constanța. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) din Constanța a organizat ca în fiecare an, în luna aprilie, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment la care angajatorii își prezintă ofertele de muncă pe perioadă determinată, pentru sezonul estival 2016, dar și cele pe perioadă nedeterminată.

TINERII, DISPUȘI SĂ ACCEPTE ORICE LOC DE MUNCĂ Tinerii studenți prezenți la târg au fost încrezători că își vor găsi un loc de muncă, însă sunt dispuși să accepte toate condițiile impuse de angajatori. ”Sunt studentă în anul al III-lea la Facultatea de Litere, la specializarea Engleză - Germană. Mi-ar plăcea să găsesc ceva în domeniul meu, dar dacă nu, aș încerca și altceva. Din câte am văzut până acum, am găsit posturi doar pe limba italiană, dar mai caut. Oricum, aș vrea să muncesc, așa că mi-ar plăcea să ocup un loc chiar și de sezon, apoi poate îmi găsesc și un job permanent”, a spus Mihaela, studentă, prezentă la bursă. Când vine vorba de așteptările salariale, tânăra spune că nu are mari pretenții. ”Fiecare loc de muncă are un anumit salariu, care diferă în funcție de cerințe. Eu aș vrea să obțin măcar salariul minim pe economie și dacă sunt incluse și bonusuri ar fi și mai bine”, a completat Mihaela. Pentru liceeni și studenți, ofertele de sezon au fost mai bogate. ”Căutăm pentru sezon, în general tineret, pentru că ei sunt apți să lucreze în perioada verii. Noi căutăm personal pentru curățenie - 8 posturi, barmani și ajutor de barman (5 posturi), ajutor de bucătar (5 locuri), 80 de ospătari și 4 recepționeri. Tinerii trebuie să fie apți să lucreze în echipă, să fie entuziaști, să le placă ceea ce fac. Nu au nevoie de foarte multă experiență pentru că vor lucra alături de personal mai vechi, care îi poate ajuta, iar ceea ce vor face nu este foarte dificil”, a explicat Cristina Rucea, reprezentantul firmei Aqualand, care caută angajați pentru parcul acvatic Aqua Magic. Ofertele salariale în cadrul firmei pornesc de la salariul minim pe economie, iar în funcție de calificări și experiență, angajații vor obține salarii mai mari.

CEI CARE AU TRECUT DE VÂRSTA TINEREȚII... Pe de altă parte, persoanele fără loc de muncă, dar care au trecut de vârsta tinereții spun că evenimentele de acest fel nu au nicio finalitate pentru ele. ”Sunt specializat în Electronică și Automatizări și am mai făcut și niște cursuri de specialist în Securitate și Siguranța Muncii prin intermediul AJOFM, dar, practic, nu mi-au oferit un loc de muncă. Și nu am căutat doar posturi pentru absolvenți de studii superioare, ci și pentru studii medii. Sunt dezamăgit pentru că îmi caut de un an și jumătate un loc de muncă și nu am găsit”, a spus un alt vizitator al bursei locurilor de muncă. Acesta se plânge că angajatorii fug de salariații ce au trecut de 50 de ani, cu toate că ar putea face față cu succes cerințelor de la locul de muncă. ”Sunt conștient că vârsta de 54 de ani este un impediment. Am făcut cursul de la AJOFM, dar nu am experiență în domeniu și nici nu voi avea cum să fac la vârsta mea. Am văzut acum un post în acest domeniu, dar angajatorul caută un om cu experiență, iar eu am doar cursul. Mi-am cam pierdut speranța să mai găsesc ceva”, a povestit bărbatul. Nu doar cei fără locuri de muncă sunt dezamăgiți, ci și unii angajatori, care se plâng că de ani buni nu mai găsesc specialiști pentru firmele lor. ”Căutăm croitori, tâmplari, tapițeri, ingineri constructori, operatori pentru calculator. Sunt meserii pentru care nu se mai formează specialiști, așa că foarte greu mai găsim oameni buni. Cei mai mulți vin, se uită, întreabă și pleacă. Noi am tot apelat la AJOFM, dar nu am găsit personal calificat. Degeaba se organizează astfel de evenimente dacă nu se organizează cursuri de calificare”, a spus managerul firmei Hondor Stil, Ilie Hondoreanu. Acesta a explicat că a fost prezent la bursă an de an, însă nu a reușit să ocupe toate posturile pe care le are disponibile în firma sa, cu toate că oferă salarii atractive și bonuri de masă salariaților săi.

Cu toate că nu toți vizitatorii și angajatorii au fost satisfăcuți de ofertele existente pe piață, sunt firme care și-au găsit angajații potriviți pentru perioada următoare. Potrivit datelor centralizate de AJOFM la încheierea bursei, peste 1.300 de persoane au fost prezente la eveniment, dintre care 712 au fost selectate în vederea angajării, iar 348 de constănțeni au fost angajați pe loc, dintre care doar 16 cu studii superioare. Cei mai mulți dintre cei angajați pe loc, adică 284 de persoane, vor lucra în domeniul turismului în acest sezon estival. În total, au fost prezente la Bursa Generală a Locurilor de Muncă 71 de firme, care au oferit 2.582 de joburi, din care 76 pentru cei cu studii superioare.