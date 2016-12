Pentru Viitorul, toate drumurile duc... în Liga a II-a

După două cantonamente la Braşov, echipa de seniori a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, Viitorul Constanţa, va reveni astăzi la propria bază sportivă, acolo unde îşi va continua pregătirile pînă la primul joc oficial de la înfiinţare. Acesta va avea loc miercuri, 5 august, de la ora 17.30, pe terenul “Voinţa“, împotriva formaţiei CS Eforie, în faza a doua a Cupei României. În privinţa stagiilor de pregătire de la munte, patronul echipei, Gheorghe Hagi, mărturisea că este mulţumit de modul cum a început să joace echipa pregătită de Iancu Guda, însă nimeni nu trebuie să se aştepte la minuni pentru că Viitorul este doar la început de drum. “A fost o perioadă în care s-a muncit mult. Sîntem o echipă formată recent care, aşa cum est enormal, va avea nevoie de timp pentru a se omogeniza. Totuşi, atunci cînd creezi cele mai bune condiţii şi vrei să te impui, este normal ca gîndurile noastre să fie cît mai îndrăzneţe, de a promova în Liga a II-a. Muncim mult, vrem să facem o echipă cît mai bună şi cred că sîntem pe drumul cel bun pentru că echipa arată bine. Sînt jucători tineri dar şi cîţiva cu mare experienţă în Liga a III-a, astfel că sînt sigur că jocul va creşte de la meci la meci şi ne vom putea îndeplini obiectivele“, a declarat Gheorghe Hagi. La fel de optimist se arată şi antrenorul principal Iancu Guda, acesta fiind convins că Viitorul va obţine promovarea după doar un an de la înfiinţare. “Mai sînt cîteva zile pînă la primul meci oficial din Cupa României. Avem un lot competitiv, care va face faţă cerinţelor. Am avut condiţii deosebite la Braşov, am stat aproape 30 de zile în cantonament iar jucătorii au răspuns foarte bine solicitărilor noastre. Pot spune că vom promova sută la sută“, a spus tehnicianul celor de la Viitorul. Venit la această echipă după destrămarea formaţiei CSO Ovidiu, Ionel Posteucă a convins încă de la început staff-ul tehnic că este unul din jucătorii în jurul căruia se poate forma o echipă care să poată obţine promovarea. “Avem toate condiţiile de pregătire la acest club, majoritatea jucătorilor au 20-21 ani, şi asta este foarte bine. Sperăm să terminăm campionatul pe prima poziţie şi să promovăm în al doilea eşalon al ţării“, a explicat Posteucă cîteva dintre atuurile formaţiei la care evoluează. Datorită experienţei sale dobîndite în Liga a 2-a cu Altay Constanţa, Ionel Posteucă a fost desemnat căpitan de echipă la Viitorul. Echipa pregătită de Iancu Guda va susţine astăzi, la Cîmpina, de la ora 11.00, împotriva formaţiei Tricolorul Breaza (Liga a II-a), ultima partidă de verificare înaintea debutului din Cupa României.