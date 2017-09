Penultima clasată a produs surpriza în Liga 1

Etapa a 13-a a Ligii 1 la fotbal, ultima a turului, a început vineri seară, cu partidele de la Mediaş şi Timişoara. Ocupanta penultimului loc în clasament, Gaz Metan Mediaş, s-a impus la limită, pe teren propriu, în confruntarea cu FC Botoşani, producând o frumoasă surpriză. Iar la Timişoara am notat victoria Craiovei, într-un meci în care Mitriţă a fost eliminat în pauza întâlnirii, după un incident petrecut în tunelul spre vestiare. Mitriţă a fost accidentat în prima repriză de Ţigănaşu, care a şi fost eliminat, iar în prelungirile primei părţi a jocului fotbalistul oltean a şi fost înlocuit.

Rezultatele de vineri seară: Gaz Metan Mediaş - FC Botoşani 1-0 (R. Romeo 65) şi ACS Poli Timişoara - CS Universitatea Craiova 0-2 (Martic 27, Bancu 89).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 13-a -

Sâmbătă, 30 septembrie, ora 18.00: FC VIITORUL - CSM Poli Iaşi, ora 20.30: FC Dinamo Bucureşti - FC Astra Giurgiu.

Duminică, 1 octombrie, ora 18.00: CFR 1907 Cluj - ASC Juventus Bucureşti, ora 20.30: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC FCSB.

Luni, 2 octombrie, ora 20.30: FC Voluntari - CS Concordia Chiajna.

Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR 29p (golaveraj: 23-9), 2. Craiova 26p (20-10), 2. FCSB 25p (18-8), 4. Botoșani 23p (20-14), 5. Astra 22p (18-10), 6. Timișoara 18p (12-14), 7. Dinamo 16p (17-14), 8. Voluntari 15p (14-15), 9. Iași 15p (12-15), 10. FC VIITORUL 14p (10-11), 11. Chiajna 11p (12-16), 12. Sepsi 10p (10-20), 13. Mediaș 9p (7-23), 14. Juventus 4p (7-21).