Pepe a cântat în premieră „Iubire Interzisă\"

Îndrăgitul artist Pepe a revenit în atenţia fanilor cu noua sa piesă, „O iubire interzisă”, care este primul single extras de pe viitorul său album. Interpretul a cântat melodia în premieră, marţi seară, în cadrul unei cunoscute emisiuni TV. „Iubire interzisă” este inclusă şi în proiectul „Unplugged Passion\", noul concept de show al artistului, la care Pepe lucrează de ceva timp şi care se va concretiza într-un turneu naţional câtre sfârşitul acestui an şi începutul anului viitor.

„O iubire interzisă” este un cover după „Dejame Ver”, piesă interpretată de Rosario Flores şi compusă de Fernando Illan şi Cachorro Lopez. Versurile sunt scrise chiar de Pepe. „Îmi place enorm piesa, mi-a plăcut enorm din prima clipă şi am zis că trebuie neapărat să intru în studio şi să o înregistrez. Cum am prins un pic de timp liber, aceasta am şi făcut. Este o piesă de stare, este o piesă extrem de sensibilă, este o piesă despre tot ceea ce înseamnă dragoste imposibilă, fie că este povestea din afara cuplului a unei femei căsătorite sau a unui bărbat căsătorit, despre oameni care se iubesc din categorii sociale opuse, despre oameni care iubesc, deşi este o diferenţă majoră de vârstă între ei\", a declarat Pepe. Cântăreţul a mai spus că va promova această piesă la TV şi radio, în perioada următoare, însă va lăsa publicul să decidă dacă va filma şi un videoclip.