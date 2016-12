Pepe, audiat de poliţişti

În plin divorţ, în timp ce Oana Zăvoranu compensează lipsa talentului muzical cu picanterii şi scandaluri în presă, Pepe a fost audiat, ieri, de ofiţerii Secţiei 10 Poliţie din capitală, în urma plângerii pe care a depus-o împotriva soţiei sale, referitoare la distrugerea locuinţei. De asemenea, el a fost amprentat pentru excludere din cercul suspecţilor, după ce a susţinut că Oana Zăvoranu şi „alte persoane necunoscute\" au intrat în locuinţa lui şi au luat mai multe obiecte de mobilier. Poliţiştii vor diferenţia, astfel, amprentele lui Pepe din locuinţa în care se fac cercetări.

Cântăreţul solicită, totodată, despăgubiri de 100.000 de lei Oanei Zăvoranu, pentru declaraţiile defăimătoare la adresa sa, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti stabilind ca termen de judecată al cererii data de 18 noiembrie. Cântăreţul consideră că afirmaţiile soţiei sale în presă i-au lezat imaginea.

Pepe: „Acum pot să îi năşesc copilul”. După ce Oana Zăvoranu a mărturisit că e îndrăgostită, are o relaţie cu politicianul de 25 de ani, Tudy, ba, mai mult, îi poartă copilul, Pepe a spus că nu crede că viitoarea sa fostă soţie ar fi gravidă, aşteptându-se să audă, în câteva săptămâni, „că a pierdut sarcina”. „Eu, dacă nu o prindeam pe Oana că mă înşală, puteam să rămân tatăl copilului lui Tudy. Acum pot să îi năşesc copilul, poate îi pune numele Pepe sau Mouse, iar dacă e fată, Tastatura. Eu nu o să mai am nimic cu ea toată viaţa. Tudy, când o să faci dragoste cu ea, mâine, poimâine, să ştii că ea tot la mine se gândeşte. Am avut viaţă grea cu Oana, eu nu am chinuit-o, însă am iubit-o, n-am furat banii din casă să îi joc la casino”, a spus, ieri seară, Pepe, în cadrul unei cunoscute emisiuni TV.

Relaţia dintre Oana Zăvoranu şi Pepe a durat opt ani, cei doi căsătorindu-se în anul 2006