Pepe şi Liviu Vârciu, în premieră pe aceeaşi scenă, la Mamaia

ATMOSFERĂ... CA LA MAMAIA! Staţiunea Mamaia a fost din nou gazda unui weekend plin de distracţie. Sute de tineri s-au înghesuit să petreacă, vineri noapte, în Crema Summer Club, organizatorii oferindu-le un show de dans cu cele mai sexy animatoare, iar apoi un recital susţinut de Pepe, care a culminat cu o... surpriză, mai ales pentru constănţeni, care l-au revăzut pe scenă, în ipostaza de solist, pe ex-liderul fostei trupe L.A, Liviu Vârciu.

RADU MAZĂRE A DANSAT LATINO CU FETELE DIN CLUB La scurt timp după miezul nopţii, clubul s-a umplut de tineri, atât din Constanţa, cât şi din ţară, fetele venite la distracţie reprezentând, ca de obicei, „sufletul petrecerii”. De la petrecere nu au lipsit nici primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi nici fratele său, Mihai Mazăre. Radu Mazăre a făcut o scurtă vizită în club, însoţit de o frumoasă brunetă, şi a dansat pe piese latino şi reggae. Toţi cei prezenţi au fredonat piesa „Ai Se Eu Te Pego” a artistului brazilian Michel Telo - aşteptat cu multă nerăbdare, pe 19 august, şi la Mamaia - iar fetele frumoase au dansat cu primarul Radu Mazăre pe „Balada Boa” a lui Gusttavo Lima. Nonconformistul primar al Constanţei a dovedit, încă o dată, că ştie să se distreze, dansând bucuros şi fredonând piesa „Vara nu dorm” a lui Connect-R. Mazăre a părăsit clubul, după aproape jumătate de oră de dans, dar nu a scăpat, nici de această dată, de... asaltul domnişoarelor prezente la petrecere, care s-au pozat cu el şi i-au oferit câte un pupic pe obraz.

Printre petrecăreţii din club s-au numărat şi alte vedete precum fostul membru al formaţiei 3rei Sud Est Viorel Şipoş, producătorul şi compozitorul constănţean The Kyd. După ora 2.00, petrecerea era în toi, iar aglomeraţia... pe măsură. „Invazia” de fete frumoase, care au dansat provocator toată noaptea, i-a antrenat şi pe domni la distracţia care a ţinut până în zori.

UN DUO DE VIITOR În jurul orei 2.30 şi-a făcut apariţia pe scenă solistul Pepe, îmbrăcat în alb şi aclamat de sutele de fane. Prezenţa „în masă” a domnişoarelor a fost remarcată pe loc şi de către interpret, care a început concertul cu o piesă pe care le-a dedicat-o acestora, intitulată „1000 de femei”. Au urmat, desigur, şi alte cântece cunoscute din repertoriul său, iar Pepe a intenţionat să încheie recitalul cu aceeaşi piesă cu care l-a început, însă nu a fost lăsat de solistul şi bunul său prieten Liviu Vârciu. Acesta a urcat şi el pe scenă, spunându-i lui Pepe, cu umor, că „tot constănţenii ştiu să se distreze cel mai bine la mare”. Cei doi au cântat împreună hit-ul trupei L.A din anii ’90, „Ochii tăi”, primit cu entuziasm de toţi cei prezenţi la petrecere, după care, la sugestia lui Liviu Vârciu, Pepe a cântat piesa „Pe Sineşti, pe magistrală”.

„Este pentru prima oară când am cântat împreună pe scenă, într-un concert, noi am mai cântat până acum împreună doar pe la... şpriţuri. Ce poate fi mai frumos decât să cânt şi să mă distrez cu prietenul meu drag încă din ‘98, Pepino... Eu i-am spus de foarte mult timp că vreau să scoatem un single împreună cu L.A şi vă promit că vom face acest lucru cât de curând”, a declarat Liviu Vârciu. Cei doi au glumit, au râs, s-au înghiontit şi au spus că vor mai lua parte la multe petreceri pe litoral împreună. „Ne-am distrat în seara aceasta (n.r. - vineri) cât pentru şapte seri. Vom mai urca pe scenă împreună, pentru că ne simţim excelent şi cine ştie... poate vom reuşi lucruri mari împreună. Ne vom distra mereu ca între prieteni, aici, la mare, unde eu şi Liviu am petrecut mereu clipe de senzaţie”, a declarat Pepe, după concert.