Pepenele, armă contra mahmurelii

Sucul de pepene galben şi verde reprezintă un bun remediu pentru tratarea mahmurelii, această băutură fiind bogată în vitamine şi minerale. Mello, un suc ce va fi lansat în Marea Britanie, este realizat din pepene presat şi nu are alte ingrediente. Sucul nu conţine apă, îndulcitori sau alte substanţe conservante, având un număr redus de calorii şi multe vitamine şi minerale. Sucul de pepene conţine vitamina A şi C, esenţiale pentru sănătatea părului, dar şi a pielii, precum şi potasiu, care ajută la scăderea tensiunii arteriale. De asemenea, producătorii acestui suc au spus că băutura lor este foarte bună pentru a fi consumată după orele petrecute în sala de gimnastică şi tratează mahmureala. Rose Aldean, cea care a creat această marcă, a petrecut un an pentru a transforma sucul realizat acasă într-un produs viabil pentru vânzarea în supermarket. Astfel, ea a descoperit că HPP, procesare la presiune înaltă, este cea mai bună metodă pentru producerea acestui suc. Sucul nu este produs cu ajutorul pasteurizării la temperatură înaltă, o metodă care poate distruge vitaminele, mineralele şi enzimele ce se regăsesc în fruct. De asemenea, acest suc nu este produs prin metoda presării la rece, care de cele mai multe ori are nevoie de aditivi pentru a stopa deteriorarea fructelor.