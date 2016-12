Pepenele galben, indicaţii şi contraindicaţii

Pentru a face faţă mai uşor efectelor produse de caniculă asupra organismului uman, alimentaţia trebuie să fie uşoară, susţine şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu. Un fruct excelent, vara, este pepenele, atât roşu, cât şi galben. Azi medicul vine cu o serie de informaţii despre pepenele galben. Trebuie să se ştie că el are atât indicaţii cât şi contraindicaţii. Dr. Popescu atrage atenţia că pepenele galben, consumat în cantitate mare, este greu digerabil. El conţine 90 - 95% apă, 0,6 - 1% protide, 0,1% grăsimi, 3 - 6% glucide, 25 - 3000 U.I. vitamina A, câte 0,03 mg% vitaminele B1 şi B2 şi mici cantităţi de vitamina C. De asemenea, el conţine şi săruri de potasiu (75 mg%), calciu (1 mg%), fosfor etc., iar valoarea energetică este de 30 kcal/100 g. Ca şi recomandări, el „este mult mai slab ca efecte terapeutice decât pepenele verde, este un bun laxativ vegetal, comparabil cu prunele uscate”. „Se recomandă în anemii, constipaţie, hemoroizi, litiază urinară, reumatism şi tuberculoză pulmonară. Este contraindicat în diabet, în colite, enterite şi dispepsii. Sucul proaspăt are efecte laxative”, spune dr. Popescu. (A.G.)