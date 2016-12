Pepenele galben te face mai sănătos

Se ştie că fructele sunt excelente pentru sănătate. Pepenele galben este considerat de mulţi, în această perioadă a anului, un fruct vedetă. El este plin de vitamine şi nutrienţi. În pepeni găseşti fibre şi acid folic, dar şi multe alte vitamine precum C, B6 sau A. Şi minerale precum magneziu, potasiu, niacina sau tiamină se află din abundenţă în acest fruct. În plus, acesta conţine şi un compus numit adenozină, care protejează inima şi îmbunătăţeşte circulaţia sângelui. Beta-carotenul dă frumoasa culoare galbenă pepenilor, fiind transformat de corp în vitamina A. În plus, pepenii sunt foarte săraci în calorii, astfel încât sunt ideali în orice cură de slăbire. Consumat periodic, pepenele galben are “puterea” de a preveni boli. Pepenii galbeni te pot face mai sănătos în diverse moduri. Spre exemplu, beta-carotenul ajută ochii şi previne cataracta, dar şi diverse tipuri de cancer, în timp ce Vitamina C îmbunătăţeşte sistemul imunitar şi apară de radicalii liberi, ajutând corpul să lupte cu bacteriile şi infecţiile. În plus, acest fruct îţi reglează şi metabolismul şi nivelul zahărului din organism, datorită complexului de vitamine B şi potasiului, ceea ce face ca zahărul şi carbohidraţii să se elibereze treptat şi nu brusc. Şi nu este totul. Dacă te simţi stresat, pepenele galben îţi va regla bătăile inimii şi îţi va asigura un circuit sanguin bun către creier, ajutându-te să te concentrezi mai bine şi să dispară starea de anxietate. Poate preveni şi cheagurile de sânge şi retenţia de apă în exces. În plus, numeroase persoane au observat că fructul îi ajută atunci când vor să se lase de fumat, sprijinind corpul să se adapteze mai bine lipsei de nicotină.