Pepenele roşu, excelent vara

Pepenele roşu este apreciat de mulţi ca fiind un excelent aliment, având o sursă importantă de vitamina A, C, dar şi B6. Studiile au arătat că pepenele are o concentraţie mai mare de licopen (antioxidant ideal în lupta cu cancerul) decât orice altă legumă sau alt fruct proaspăt. Mai mult decât atât, se spune că pepenele roşu este singurul fruct care conţine cea mai mare concentraţie de licopen din natură. Nu în ultimul rând, el este considerat fructul cel mai bogat în electroliţi, sărurile de sodiu şi potasiu pe care le pierdem prin transpiraţie. Nu trebuie uitat să menţionăm că şi faptul că el are un efect special răcoritor şi este foarte bogat într-un aminoacid numit citrulina, de care corpul are nevoie ca să creeze alt aminoacid, arginina, folosit în ciclul ureei. Antioxidanţii din compoziţia sa ajută la reducerea severităţii astmului bronsic, a cancerului de colon, a afecţiunilor de cord, a artritei reumatoide şi a cancerului de prostată.