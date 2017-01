Pepiniera de la Plopeni, înfiinţată în locul unei foste mlaştini

Programul de refacere a perdelelor de protecţie a terenurilor agricole, demarat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în anul 2007, se dovedeşte a fi din ce în ce mai eficient. În cei cinci ani de la demararea lui, CJC nu a beneficiat de niciun sprijin din partea Ministerului Agriculturii, deşi la un moment dat au existat câteva semne de colaborare. În aceste condiţii, CJC a decis că este singura instituţie care poate salva judeţul Constanţa de la deşertificare. În primul an al programului, CJC a fost nevoit să cumpere puieţii de salcâm ce urmau a fi folosiţi pentru protecţia terenurilor agricole. În cel de-al doilea an, conducerea CJC a decis că cea mai bună soluţie ar fi înfiinţarea unor pepiniere la nivelul judeţului care să asigure materialul dendrologic. Aşa au apărut cele două pepiniere de la Plopeni şi Medgidia, acolo de unde CJC a scos, anul trecut, 10 milioane de puieţi de salcâm. La Plopeni, acolo unde acum câţiva ani era doar o mlaştină, acum s-a dezvoltat o adevărată pepinieră. ”Aici a fost o pajişte comunală care, în timpul verii, putea fi folosită aprox 45 de zile, iar în restul anului era, de fapt, o mlaştină care nu se putea folosi. Din 2009, aici s-au început lucrările de amenajare pentru pepiniera Plopeni. S-a făcut ceea ce nu a făcut nimeni de 20 de ani. Am desecat mlaştina şi am făcut plantaţia pentru proiectele de împădurire ale CJC”, a declarat directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că anul acesta ar trebui să se scoată cu 5% mai mulţi puieţi de salcâm. „Seceta din ultima perioadă îşi va pune cu siguranţă amprenta şi asupra pepinierei de la Plopeni. Noi sperăm să nu avem pierderi prea mari”, a spus Gâmbuţeanu.