PER fuzionează cu Partidul Verde şi Mişcarea Agrariană

Partidul Ecologist din România (PER), Partidul Verde (PV) şi Mişcarea Verzilor-Democraţi Agrarieni (MVDA) au anunţat, ieri, la Palatul Parlametului, într-o conferinţă la care a participat şi preşedintele PSD, Victor Ponta, faptul că vor forma un nou partid ecologist. Cele trei formaţiuni urmează, astfel, să comaseze prin fuziune în luna decembrie 2012, după care vor lua parte la alegerile parlamentare din 9 decembrie pe liste comune, în cadrul unui singur partid. Preşedintele PER, Dănuţ Onuţ Pop, liderul PV, Ovidiu Iane, şi cel al MVDA, Remus Cernea, au precizat că în perioada următoare se vor purta negocieri cu USL privind ajutorul pe care Uniunea îl poate oferi astfel încât reprezentanţi ai noului partid să se regăsească în viitorul Legislativ. Cu puţin înainte de anunţul lor, pe prim-vicepreşedintele PER, Mircea Coşea, l-a luat gura pe dinainte şi a declarat că \"nu se pune problema unui acord cu USL pentru alegerile parlamentare şi este exclus şi un acord cu PSD\". Liderii celor trei partide şi-au exprimat speranţa ca noua formaţiune politică să obţină minim 5% la parlamentare, pentru a accede în Parlament. Ponta a dat asigurări că USL va sprijini accederea în Parlament a noului partid. (A.M.)