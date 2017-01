PER îl întreabă pe Tăriceanu dacă susţine afacerile ilegale în detrimentul interesului naţional

PER îi atrage din nou atenţia premierului asupra necesităţii protejării Deltei Dunării: “D-le Tăriceanu, ce protejaţi: natura sau afacerile ilegale din Delta Dunării?”. Într-un comunicat de presă, PER arată că, în 2000, datorită stării favorabile de conservare în care se află sistemele ecologice şi speciile din Delta Dunării, Consiliul Europei a acordat Diploma Europeană acestei rezervaţii. Tot Delta Dunării este locul de întîlnire al păsărilor migratoare din Egipt şi din Caucaz, de dincolo de Crimeea sau din Europa Centrală şi de Nord. Unele specii ca pelicanii, egreta mică şi mare, porumbeii albi şi roşii au fost declarate monumente ale naturii. Delta Dunării găzduieşte cele mai mari colonii de pelicani din Europa, dar şi un procent major al populaţiei mondiale de cormoran pitic, jumătate din populaţia palearctică a pelicanului alb şi 5% din populaţia mondială a pelicanului creţ. PER atrage atenţia că Delta Dunării reprezintă un habitat unic datorită celor peste 300 de specii de păsări, dintre care multe nu se mai găsesc nicăieri în altă parte a Europei. Din păcate, formaţiunea arată că în Deltă s-au “cuibărit” şi interesele imobiliare liberale care pun în pericol întregul ecosistem. “Este de notorietate, deja, că personaje fără scrupule din anturajul premierului Tăriceanu încearcă să construiască ilegal în zona Grindu Lupilor şi Grindu Chituc, diverse vile de lux, fără să se gîndească la distrugerile pe care le pot produce”, se arată în documentul amintit. PER reaminteşte că România a primit deja un avertisment din partea UE pentru încălcarea directivei europene privind păsările sălbatice. PER îl atenţionează pe Tăriceanu că, dacă nu va struni “lăcomia” colegilor săi liberali, pelicanii din Delta Dunării vor ateriza şi vor cuibări direct pe acoperişurile vilelor şi maşinilor de lux apărute ilegal, peste noapte, în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Liderii PER se aşteaptă ca premierul să nu ia nicio măsură şi de aceea au solicitat deja organismelor europene să protejeze şi să monitorizeze Delta. În finalul comunicatului, liderii PER îl întreabă retoric pe Tăriceanu: “Ce primează pentru dvs: afacerile ilegale care să umple buzunarul acoliţilor dvs sau interesul naţional? Pe cine vă lasă conştiinţa să protejaţi: pe indivizii fără scrupule care vor să vîndă Delta pe bucăţi sau natura în toată diversitatea ei?”