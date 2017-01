Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) şi Filiala Constanţa a Societăţii de Studii Clasice îl celebrează, şi în acest an, pe marele poet latin exilat la Tomis, Publius Ovdius Naso. Simpozionul „Percepţii moderne ale operei ovidiene” este programat, mâine, de la ora 10.00, la sediul instituţiei de cultură din faţa căreia poetul „iubirilor gingaşe”, imaginat în bronz, de sculptorul italian Ettore Ferrari, priveşte marea. În programul manifestării care suscită interesul specialiştilor interesaţi de opera autorului „Tristelor” şi „Ponticelor” sunt incluse comunicări pe teme ovidiene, prezentări de desene şi fotografii şi o scurtă scenetă, în stil antic, inspirată de versurile scrise de celebrul poet.

Manifestări similare, menite să celebreze personalitatea acestui mare creator care şi-a găsit sfârşitul la ţărmul îngheţatului Pontus Euxin au loc an de an, la malul mării. În 2009, distinsul cercetător al MINAC, dr. Livia Buzoianu, preşedinte al filialei locale a Societăţii de Studii Clasice, a lansat volumul „Interferenţe ovidiene”, care a apărut sub coordonarea sa, în cadrul sesiunii omagiale internaţionale „Ovidius, mit şi exil (literar)”, prin care s-au marcat 2000 de ani de la exilul poetului Publius Ovidius Naso, în cetatea Tomisului. Tomul, apărut sub egida MINAC, la editura constănţeană „Ex Ponto“, reuneşte, în cele aproximativ 300 de pagini, o serie de studii - în română, italiană, franceză şi engleză - referitoare la viaţa şi opera lui Publius Ovidius Naso, dar şi traduceri din poeziile sale, precum şi impresiile lirice ale unor liceeni dobrogeni, care au fost fascinaţi de sensibilitatea operei ovidiene.