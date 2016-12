Percheziții la Primăria Timișoara, în dosarul cu sute de imobile retrocedate unor clanuri de rromi

La Primăria Timişoara, ieri, au avut loc percheziţii ale DNA. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu (PNL), a declarat că cercetarea se face într-un dosar ce vizează vânzarea de locuințe naționalizate către chiriașii acestora, respectiv în baza Legii 112/1995. Nicolae Robu a spus că acțiunea procurorilor anticorupție are loc în cadrul unei anchete mai vechi, aflată în derulare. ”Este în desfășurare o percheziţie la Primăria Timișoara. Misiunea este să ridice înscrisuri și nu persoane. Este vorba de contractele de vânzare cumpărare pe Legea 112 începând din 1996 și până în prezent. Alte lucruri nu mai am de precizat. Se știe că e o anchetă în derulare mai demult și în cadrul anchetei s-a ajuns la această percheziţie. Nu știu despre câte dosare este vorba”, a spus el. Conform unor surse judiciare, în baza acestei legi au fost vândute peste 150 de locuințe naționalizate, aflate chiar în centrul orașului, unor magistrați, procurori, polițiști, dar și unor familii de rromi. Astfel, rromii cumpărau un apartament într-un imobil naționalizat, iar prin teroare îi convingeau pe ceilalți proprietari să le vândă apartamentele la prețuri mici, întregul imobil intrând în posesia familiei de rromi. Unul dintre beneficiarii acestei legi este Vasile Bîc, prim-procurorul Tribunalului Timiș, susțin sursele citate. Acesta și-ar fi cumpărat locuința cu patru camere plus dependințe cu suma de 8.500 de lei, plătind un avans, apoi rate lunare până la achiziționarea integrală a imobilului. Achiziția locuinței de către Bîc a mai fost anchetată, însă dosarul a fost clasat.

FOSTUL PRIMAR RIDICĂ DIN UMERI Fostul primar al Timișoarei Gheorghe Ciuhandu declara că el știe că totul s-a făcut legal. ”Nu știu ce să vă spun, habar nu am, nu am ce declarații să vă dau. Eu știu că tot ce s-a făcut, s-a făcut legal. Întrebați-i pe cei care susțin altceva”, spunea Gheorghe Ciuhandu. În noiembrie anul trecut, fostul primar al Timişoarei Gheorghe Ciuhandu a fost audiat la Parchetul Curţii de Apel Timişoara, în legătură cu retrocedarea unui imobil din centrul oraşului către o familie de rromi, caz în care ar fi lipsit documente la intabulare. La ieşirea de la audieri, Ciuhandu a declarat că a fost citat în calitate de martor şi că nu îşi aminteşte prea multe detalii despre această retrocedare, având în vedere că au trecut mai mulţi ani. În acelaşi dosar au mai fost audiaţi şi secretarul Primăriei Timişoara, Ioan Cojicari, precum şi fostul şef al Direcţiei de Patrimoniu din Primăria Timişoara, Nicuşor Miuţ.

POVESTE ADEVĂRATĂ La Timişoara, mai multe familii de rromi deţin sute de proprietăţi în centrul oraşului. În oraş au fost inventariate peste 14.500 de imobile considerate istorice, construite înainte de anul 1945, iar dintre acestea, 938 sunt monumente istorice, conform legii. Câteva sute dintre aceste clădiri, aflate în zona centrală, au fost cumpărate de rromi. Iniţial, familiile de rromi au cumpărat un singur apartament, iar apoi, prin ameninţări sau şicane, au determinat familiile rămase în clădire să vândă sub preţul pieţei. Una dintre cele mai bogate familii de rromi din Timişoara este familia Cârpaci, care are 144 de proprietăţi - vile, case, apartamente, terenuri, garaje şi diferite spaţii -, majoritatea în zona centrală a oraşului, potrivit reprezentanţilor Direcţiei Judeţene de Finanţe Timiş. Printre imobilele intrate în proprietatea acestei familii se numără şi o clădire aparţinând Spitalului de Copii ”Louis Ţurcanu”. Presa locală a relatat deseori despre Vişinel Stanca şi Ionelaş Cârpaci ca fiind conducătorii unor clanuri de rromi care s-au îmbogăţit în timpul administraţiei fostului primar Gheorghe Ciuhandu, al cărui nume a fost asociat cu clanurile de rromi care au acaparat mai multe străzi din centrul oraşului, în urma unor retrocedări. Presa a mai relatat că, având ajutorul unor funcţionari din Primărie, rromii sau avocaţii lor au aflat cine sunt moştenitorii cărora urma să li se retrocedeze imobile istorice în valoare de milioane de euro. Odată ce aflau numele moştenitorilor, rromii îi convingeau pe aceştia să le vândă vilele sau măcar apartamente din aceste vile. După ce reuşeau să intre în imobil, se trecea la faza a doua, în care, prin diferite modalităţi, îi obligau pe proprietarii celorlalte apartamente să le vândă la preţ redus locuinţele, până deveneau proprietari pe întregul imobil. Fostul edil Gheorghe Ciuhandu a susţinut că de-a lungul anilor a făcut anchete interne în Primărie, având plângeri că unii funcţionari i-au ajutat pe rromi să intre în proprietatea unor imobile istorice, dar că nu a obţinut niciodată suficiente dovezi pentru a-i sancţiona. Ciuhandu acuza că "foarte multe falsuri" în acte au fost făcute de funcţionarii de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu complicitatea unor notari sau avocaţi care au lucrat "mână în mână".