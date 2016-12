Percheziţii în cazul „furtului secolului”

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, ieri, mai multe percheziţii în localitatea tulceană Carcaliu, unde locuiesc rude ale suspecţilor în cazul furtului de tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, existând indicii că acolo s-ar afla două dintre tablouri, potrivit unor surse din Poliţie. Sursele citate au declarat că achetatorii au descins la locuinţa unei mătuşi a lui Radu Dogaru şi la mai multe rude ale celorlalţi suspecţi. Nu sunt primele percheziţii făcute în localitatea Carcaliu, însă de data aceasta ar exista indicii că aici s-ar afla două dintre tablourile furate de la muzeul din Rotterdam. Şeful Poliţiei Române, Petre Tobă, declara, în 4 februarie, că nu există date cu privire la presupusa distrugere a tablourilor furate de la muzeul Kunsthal din Rotterdam. Petre Tobă mai spunea că toţi cei trei suspecţi arestaţi în dosarul furtului de tablouri au avut un comportament disimulat la testul cu detectorul de minciuni. Anterior, în 31 ianuarie, şeful Poliţiei Române declara că are certitudinea că, la un moment dat, o parte a tablourilor furate anul trecut de la muzeul Kunsthal din Rotterdam au fost în România. Surse judiciare au declarat că tablourile de zeci de milioane de euro furate din Olanda au fost scoase din ramele în care se aflau şi ţinute o perioadă în localitatea Măcin din judeţul Tulcea, \"în pungi de un leu\", iar când au vrut să le vândă, hoţii nu au ştiut ce preţ să ceară pe ele. Şapte tablouri semnate de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin şi Lucian Freud au fost furate din muzeul Kunsthal din Rotterdam în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2012. Operele sustrase sunt \"Tête d\'Arlequin\" de Pablo Picasso, \"La Liseuse en Blanc et Jaune\" de Henri Matisse, \"Waterloo Bridge\" şi \"Charing Cross Bridge\" de Claude Monet, \"Femme devant une fenêtre ouverte, dite la fiancée\" de Paul Gauguin, \"Autoportrait de Meyer de Haan\" şi \"Woman with Eyes Closed\" de Lucian Freud.