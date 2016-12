Percheziţii în Port, în dosarul UCM Reşiţa

Procurorii DNA au efectuat la sfârşitul săptămânii trecute mai multe percheziţii în Agigea şi în Portul Sud Agigea, la sediul mai multor societăţi comerciale care figurează în dosarul UCM Reşiţa. În dosarul instrumentat de DNA apare numele senatorului PDL de Constanţa Mircea Banias, acuzat de favorizarea infractorului. În acelaşi dosar figurează şi numele lui Eugen Bogatu, director al Direcţiei Domenii din cadrul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, dar şi al lui Ioan Bălan, directorul general al APM Constanţa. Senatorul constănţean a declarat, sâmbătă, că nu are cunoştinţă despre percheziţiile care se fac de către DNA Bucureşti în Portul Constanţa şi nici nu ştie alte detalii în acest sens. “Nu i-am văzut în viaţa mea, nu ştiu cine sunt aceşti oameni. Eu nu i-am cunoscut niciodată pe cei implicaţi în dosar şi nu ştiu de unde a apărut asocierea numelui meu cu ei. Am fost la DNA unde am fost întrebat dacă îi cunosc, le-am spus că nu îi ştiu pe niciunul. Nu mi-au prezentat niciun fel de documente”, a declarat Mircea Banias. Acelaşi lucru au spus şi Ioan Bălan şi Eugen Bogatu, care susţin că nu-i cunosc pe cei implicaţi, nu ştiu de ce apar numele lor în dosar şi afirmă, totodată, că au aflat de la presă că sunt anchetaţi”.