Percheziții la Centrul Medical al MAI din Suceava în cazul unor cărora li s-ar fi dat sedative

Procurorii DIICOT din Suceava fac, luni, trei percheziții în cazul a doi copii cărora li s-ar fi administrat sedative. Una dintre percheziții are loc într-un birou din cadrul Centrului Medical al Ministerului Afacerilor Interne din Suceava. Biroul în care se fac percheziții este cel al șefului centrului medical județean al ministerului, Adriana Lorena Birleanu, mama celor doi minori. În dosar se fac cercetări pentru administrare de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, urmând ca după percheziții să fie audiate patru persoane. "La data de 14.03 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, a formulat către DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, o sesizarea cu privire la suspiciunea că unor doi minori, în vîrstă de 4 şi respectiv 15 ani, le-au fost administrate substanțe din categoria stupefiantelor de către o persoană care a avut acces direct, prin prisma atribuțiunilor de serviciu, la rețete medicale prin care se prescriu droguri în scop terapeutic și că și-ar fi administrat sustanțe stupefiante sau psihotrope, în lipsa unor recomandări medicale", transmite DIICOT. Procurorii au dispus prelevarea de probe biologice, "iar în urma analizei probelor de urină prin teste immunoassay, s-a evidențiat un rezultat pozitiv pentru opiacee și benzodiazepine". "Un rezultat pozitiv pentru benzodiazepine presupune prezența unuia sau mai multor substanțe cum ar fi: Oxazepam, Alprazolam, Diazepam, Bromazepam, Clonazepam, Nitrazepam, Clorazepate etc. În cazul opiaceelor, rezultatul presupune prezența uneia sau mai multor substanțe din această clasă: morfină, codeină, ethyl morfina, hydrocodone, hydromorphone, norcodeina, oxycodone, 6-monoactehyl-morphine, etc", mai spun procurorii.