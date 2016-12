Percheziţii la Clinica de Chirurgie Vasculară Tmişoara şi la şeful acesteia

Procurorii fac percheziţii, astăzi, la Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timişoara, precum şi la locuinţa şefului clinicii, Mihai Ionac, suspectat de luare de mită, medicul respingând acuzaţiile și spunând că "este tragic ceea ce se întâmplă". La ora transmiterii acestei știri, procurorii fac percheziții la Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timişoara, precum şi la locuinţa şefului clinicii, prof. dr. Mihai Ionac, care este suspectat că ar fi luat mită de la pacienți. Mihai Ionac a declarat, la Digi 24, că anchetatorii verifică sistemele informatice din locuința sa, perchezițiile fiind făcute în baza unui mandat pe care este precizat că el are calitatea de martor. Ionac a mai spus că este suspectat că a primit mită de la pacienți, medicul respingând acuzațiile: ”În toată cariera mea nu am luat bani de la pacienți. Mi se pare tragic ce se întâmplă și probabil că ar fi trebit să-mi fac meseria în altă parte a lumii, unde ceea ce dorești să faci este prețuit. Pentru mine sănătatea pacienților a fost prioritară, pentru fiecare pacient am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar probabil că sunt și pacienți nemulțumiți”. Percheziţiile sunt făcute de către ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie şi de trupe speciale ale Jandarmeriei, într-un dosar de corupţie care vizează condiţionarea efectuării actului medical de primirea unei sume de bani sau sponsorizări către un ONG, potrivit surse din rândul anchetatorilor. Dosarul este instrumentat de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Mihai Ionac este șeful Clinicii de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timişoara din anul 2008, el fiind și profesor al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara.