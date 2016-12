Percheziţii la domiciliul şi biroul lui Nicolas Sarkozy

Autorităţile franceze au efectuat, ieri, percheziţii la domiciliul şi biroul fostului preşedinte Nicolas Sarkozy, în cadrul afacerii Bettencourt. Zece poliţişti l-au însoţit pe judecătorul de instrucţie Jean-Michel Gentil, care anchetează o eventuală finanţare politică ilegală a campaniei prezidenţiale a lui Sarkozy, în 2007. Nicolas Sarkozy a plecat de luni cu familia în Canada, a precizat avocatul său, Thierry Herzog. Cotidianul ”Le Monde” a scris în ediţia online şi despre o percheziţie la cabinetul de avocaţi la care Sarkozy este asociat, informaţia nefiind însă confirmată de sursele apropiate anchetei. În opinia avocatului Herzog, aceste percheziţii, atât timp cât magistratului i-au fost trimise de 15 zile toate elementele necesare, se vor dovedi acţiuni inutile. Documentele respective, susţine avocatul, demonstrează imposibilitatea absolută a pretinselor întâlniri secrete cu Liliane Bettencourt, moştenitoarea imperiului L\'Oréal. Herzog l-ar fi informat pe judecător că toate deplasările şi locurile unde s-a aflat Nicolas Sarkozy pe parcursul anului 2007 s-au făcut sub controlul ofiţerilor de poliţie însărcinaţi să îi asigure securitatea. Avocatul a mai declarat că ieri i-a scris din nou judecătorului de instrucţie, pentru a-i indica identitatea acestor poliţişti, pentru ca ei să certifice faptul că Sarkozy nu a avut nici măcar o singură întâlnire, la 24 februarie 2007, cu André Bettencourt, soţul defunct al Lilianei Bettencourt. Scandalul Bettencourt, plecat de la un diferend familial cu fiica miliardarei, a izbucnit odată cu publicarea înregistrărilor-pirat ale conversaţiilor purtate de Liliane Bettencourt cu anturajul său. Miliardara, în vârstă de 89 de ani, deţinătoarea unei averi de circa 17 miliarde de euro, a treia ca mărime din Franţa, se află în centrul unei anchete judiciare legate mai ales de suspiciuni de finanţare politică ilegală, scandal care a dus la demisia ministrului Muncii, Eric Woerth, la sfârşitul lui 2010. Fiica Lilianei Bettencourt a cerut regularizarea fiscală a întregii averi şi a reuşit plasarea sub tutelă a mamei sale.

APELUL PREMIERULUI ”Francezii trebuie să se mobilizeze în faţa unei crize fără precedent, care ameninţă modelul social francez şi a unei datorii copleşitoare, astfel încât să nu fie prea târziu pentru ieşirea din criza financiară”, a declarat, ieri, şeful Guvernului de la Paris, Jean-Marc Ayrault. Ayrault a confirmat obiectivul aducerii bugetului ţării pe echilibru în 2017. Potrivit unui audit al Curţii de Conturi, Guvernul trebuie să identifice reduceri de cheltuieli şi noi venituri în valoare de 6-10 miliarde de euro pentru acest an şi până la 33 de miliarde pentru anul următor, astfel încât Franţa să-şi poată respecta angajamentele de a reduce deficitul bugetar la 4,5% în acest an şi sub 3% anul următor. Într-un atac direct la adresa precedentei administraţii prezidenţiale a lui Nicolas Sarkozy, premierul a declarat că îndatorarea Franţei a crescut cu 600 de miliarde de euro în perioada 2007-2011, la aproape 1.800 de miliarde de euro, echivalent cu 90% din PIB-ul ţării. Ministrul Economiei, Pierre Moscovici, a declarat că Guvernul se pregăteşte să-şi înrăutăţească estimarea de creştere economică la cel mult 0,4% pentru anul în curs şi la 1-1,3% pentru anul următor.