Perdelele forestiere, utile în lupta cu viscolul

12:52:38 / 29 Ianuarie 2014

sa vezi...

ca sa vezi!?!?! dupa 25 de ani de taiat in dusmanie padurile si de facut afaceri ilegale cu lemn, s-a desteptat cineva si spune ca trebuiesc perdele de protectie!!! tare inteligent!!!...dar de ce nu s-au oprit taierile de acum 10-15 ani?? si inca se taie, spre Tulcea s-au dus de suflet majoritatea pomilor de pe margine drumului, vezi doamne, ca sa protejeze soferii!!!.. rahat, daca e tampit si nu stie sa conduca, sa intre in pom, pomul nu are nici o vina ca dobitocul conduce ca o cizma!!! dupa asemenea mod de gandire, maine il vor da in judecata pe Dumnezeu pentru zapada !!!...ce se intampla acum in zonele cu zapada se poate numi RAZBUNAREA COPACILOR UCISI si, pe bune asa ale trebuie!!!... pana nu ne dam cu capul de pereti, romanii nu se invata minte!!!