Perechea Buzărnescu - Olaru a cîştigat US Open

Perechea Mihaela Buzărnescu - Raluca Olaru, cap de serie nr. 2, a cîştigat, duminică, proba de dublu junioare de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Buzărnescu şi Olaru au învins, în finală, cu scorul de 7-5, 6-2, cuplul Sharon Fichman - Anastasia Pavliucenkova (Canada - Rusia), cap de serie numărul unu. Tenismanul elveţian Roger Federer, principalul favorit al competiţiei, a cîştigat US Open, după ce l-a învins, duminică, în finală, cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5, 6-1, pe americanul Andy Roddick, cap de serie nr. 9. Federer, în vîrstă de 25 de ani, a cîştigat pentru a treia oară consecutiv la US Open, după victoriile la americanul Andre Agassi (2005) şi la australianul Lleyton Hewitt (2004). Elveţianul se află la al 41-lea titlu din carieră, dintre care opt au fost cîştigate în acest an. Trei din cele opt sînt, la fel ca şi în 2004, de Grand Slam (Australian Open, Wimbledon şi US Open). Roger Federer este al doilea jucător din era Open care într-un an a ajuns în toate cele patru finale ale turneelor de Grand Slam. Primul tenisman care a reuşit această performanţă a fost australianul Rod Laver, în 1969. Proba de dublu feminin a fost cîştigată de perechea Nathalie Dechy - Vera Zvonareva (Franţa - Rusia), care a învins, în finală, cu scorul de 7-6 (7/5), 7-5, cuplul Dinara Safina - Katarina Srebotnik (Rusia - Slovenia), cap de serie nr. 8.