Peretele cu timpane şi ochii cât cepele

De câteva zile încoace, peretele meu dinspre sufragerie are bronşită. Iniţial, am crezut că îl apasă biblioteca plină cu cărţi. Noaptea, uneori, aud cum tuşeşte înfundat. Pe urmă, în prelungirea unui gâfâit, sunt copleşit de tot felul de zgomote ciudate. E ca şi cum, să zic aşa, cineva face gargară în miez de seară, ca să pun şi eu de-o rimă. Că tot veni vorba, sunt momente când peretele meu preferat se exprimă în rime. Am învăţat şi eu de la el să versific orice. Peretele meu are urechi. Îl simt cum mă ascultă cu pasiune ori de câte ori mă lansez într-o conversaţie cu musafirii. Recunosc, sunt şi zile când vorbesc singur. Chiar şi atunci, în intimitatea noastră, mă ascultă pătruns de importanţa momentului. Peretele meu are urechile lungi. Altfel, nu-mi explic măţăraia de cabluri ieşită la suprafaţă. Am sentimentul că asist, într-o versiune nouă, la derularea legendei meşterului Manole. Pe cel zidit în peretele meu îl cheamă “Pion 1 apelează Lebăda” şi are un grad important în ierarhia celor care ne ascultă. Cred că individul a fost uitat în structura de rezistenţă a blocului. S-ar putea ca bronşita să fie a lui. Din câte ştiu, am un perete sănătos. Peretele meu are timpane. Aude şi reproduce tot întocmai şi la timp. Dacă e musai să fim ascultaţi zi şi noapte, fără oprire şi pauze de masă, atunci, să se elibereze la cheie blocuri dotate din faţă cu aparatură de ascultare. Peretele meu are bronşită. La ascultare, îl dă de gol un hârâit mai mult decât enervant. Poate că îi vine să scuipe… E un perete educat, dar îşi mai dă şi el din când în când cu grinda de dreapta în cea de stânga! Casa mea e ca o sală de audiţie. Răzbat de peste tot sunete ciudate. În dormitor, de pildă, e unul care se gâdilă în permanenţă. Se pare că draperiile mele îi cad exact pe nas. Ca să-i îmbunătăţesc condiţiile de muncă, m-am gândit să înlătur franjurii. De când are bronşită, peretelui meu preferat îi curg ochii şi nasul. Înţeleg că a învăţat să şi filmeze. Munca de ascultare este una cât se poate de complexă. Dincolo de fanteziile securiste pe care le ştim cu toţii, este de admirat tenacitatea celor care ne plantează în propria noastră locuinţă sau la birou microfoane şi aparate minuscule de filmat. Nu ştiam eu de ce peretele meu preferat îmi suflă aer rece în ceafă! În casă, de multe ori, simţeam că sunt dublat în timpul mersului. Voi aţi auzit vreodată ecoul papucilor din pluş pe covor? Fără o aparatură adecvată de ascultare, nu aveaţi cum! Pe lângă bronşită, peretele meu dă semne pe la tocuri şi de otită în fază avansată. Într-un colţ, îi curge urechea, ceea ce s-ar putea numi boală profesională. Peretele meu geme profund. Din cauza microfoniei, neadaptate cu trasul apei la WC, am ajuns să mă îngân cu peretele meu preferat, ceea ce nu este frumos… De când ascultă pe toată lumea, peretele meu s-a făcut şmecher. Eu zic una, el mă pune să spun două! Chiar dacă e apăsat de bronşită, peretele meu are normă fixă la turnătorie.