Performanță unică pentru Universitatea „Ovidius” Constanţa

La finalul săptămânii trecute, la Bacău, s-a desfășurat etapa finală a Campionatului Național Universitar de atletism în sală, competiție la care au participat peste 150 de sportivi din 17 centre universitare din ţară. Printre aceștia s-au numărat și nouă studenți din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, decan - prof. univ. dr. Mirela Damian, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, însoțiți de antrenorul și conf. univ. dr. Alin Larion. Delegația constănțeană a avut o prestație excelentă, clasându-se pe primul loc în clasamentul general, după ce a obținut 11 medalii. Atleții din orașul de la țărmul mării au câștigat șase medalii de aur: Claudia Bobocea - 1.500 m și 3.000 m, Iulian Ganciu - 400 m, Alexandru Baciu - triplusalt, Cosmin Dumitrache - 60 mg și Ionuț Grecu - lungime, trei de argint,: Andreea Lenfenco - lungime, Iulian Ganciu - 800 m, Adrian Dăianu - triplusalt și două de bronz: Andreea Lefcenco - lungime și Cristian Boboc - triplusalt.

„Este pentru prima dată când obţinem rezultate atât de valoroase! Dacă la ediţiile trecute reuşeam cucerirea a două-trei medalii, ediţia din acest an a fost una în care studenţii constănţeni au arătat că s-au pregătit excelent, iar pe pista de concurs şi-au demonstrat valoarea sportivă. La ultimele ediţii am reuşit clasări ale echipei Universităţii „Ovidius” din Constanţa pe locuri onorante, de obicei între primele zece universităţi din ţară, dar clasarea pe primul loc din acest an este într-adevăr o performanţă care aduce multă bucurie constănţenilor”, a declarat Alin Larion. În clasamentul general, Universitatea „Ovidius” din Constanţa a fost urmată de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea din Piteşti.