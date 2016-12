Performanțe deosebite pentru elevii Școlii „Spectrum“ Constanța

15:47:49 / 23 Martie 2015

Felicitari!

Felicitari elevilor si profesorilor pentru rezultate! Au fost obtinute cu multa munca si seriozitate. Este o scoala care face onoare Constantei, copiii invata intr-un mediu competititiv, dar relaxat. Intr-adevar, nu toti si-o pot permite, dar merita fiecare banut. Copii de bani gata sunt si in scolile de stat, unde daca faci socoteala investesti mai mult in mediatii si interventii si tot acolo ajungi. Nu am niciun interes, am avut copilul in aceasta scoala, acum suntem departe. Dar daca regret ceva din Romania, este aceasta scoala.