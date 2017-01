Performanţa culturii tomitane, premiată

În semn de apreciere a efortului creator, Isis Medical Center a premiat valoarea şi cultura, luni seară, la Pavilionul Expoziţional Mamaia. Gala „10 oameni de valoare pentru Constanţa” a adus în faţa distinşilor invitaţi, dar şi a telespectatorilor - care au urmărit evenimentul transmis în direct la NeptunTV - atât personalităţi ale vieţii sociale, economice şi politice, cât şi oameni de cultură care merită aplauzele publicului pentru performanţa lor şi dăruirea cu care slujesc muzele artelor.

“Un premiu neaşteptat”. O astfel de personalitate, care şi-a pus amprenta asupra peisajului cultural de la malul mării este reputatul critic şi istoric de artă dr. Florica Cruceru, fost director al Muzeului de Artă, în perioada 1961-1984. „A fost un premiu neaşteptat pentru mine. Eu am crezut că lumea m-a uitat. Nu e o mare glorie să scrii cărţi - toate lumea scrie, dar eu am făcut nişte lucruri bune în ceea ce priveşte muzeul şi cred că acest lucru a atârnat mult în decizia celor care mi-au acordat premiul. Ce am făcut eu pentru muzeu va apărea în cartea la care lucrez în prezent”, a spus criticul de artă dr. Florica Cruceru.

Premiată a fost şi directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru, care a făcut din instituţia pe care o conduce unul dintre cel mai importante muzee de etnografie din ţară, vizitat, anual, de mii de turişti.

În slujba muzei Euterphe. Doi maeştri ai baghetei, dirijorii Radu Ciorei şi Răsvan Cernat au urcat pe scena Galei „10 oameni de valoare pentru Constanţa”. „Mi s-a părut o idee extraordinară că, în actuala conjunctură, există şi oameni care se gândesc la lucruri pozitive, care încearcă o reaşezare a valorilor, pentru că, după cum observăm, de dimineaţă până seară, peste tot apar tot felul de pseudo-vedete şi pseudo-valori, iar această iniţiativă are rolul de a reda noţiunea de valoare”, a spus Radu Ciorei, dirijor principal al Teatrului Naţional de Operă şi Balet din Constanţa. La rândul său, maestrul Răsvan Cernat a subliniat: „Am avut bucuria de a vedea o mulţime de oameni de valoare, din toate domeniile, şi m-am simţit onorat să fac parte dintre ei. Este onorant să faci parte dintr-un şir lung de personalităţi care trăiesc în acest loc minunat care este Dobrogea şi oraşul Tomis, primul loc din România unde s-a aprins lumina spiritualităţii şi a culturii. Dobrogea merită să păstreze şi să continue această tradiţie”.

„Arta poate schimba lumea”. Distinsă cu Premiul de Excelenţă pentru recunoaşterea meritelor culturale, şeful Catedrei de Arte Plastice şi Decorative, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, a subliniat: „Nimic nu putea fi mai potrivit, acum, la începutul primăverii, când lumina, culoarea, puritatea şi şansa renaşterii întru mai bine ne călăuzesc drumul, decât recunoaşterea valorilor culturii constănţene, ca factor mobilizator şi responsabil, în efortul societăţii de astăzi, care demonstrează că a înţeles să construiască un viitor bazat pe ideea că arta poate schimba lumea, făcând-o mai bună, mai frumoasă, mai fericită, mai utilă scopului suprem dat, pentru care trăim. M-a impresionat faptul că selecţia făcută de organizatori a fost confirmată de publicul extrem de numeros, prin aplauze”.

De asemenea, organizatorii au apreciat efortul remarcabil al directorului Bibliotecii Universităţii „Ovidius” şi al editurii „Ex Ponto”, prof. Ioan Popişteanu, amfitrion al vieţii culturale şi susţinător al activităţii editoriale. „Pentru mine este prima distincţie din partea Constanţei. Este o bucurie că am primit această distincţie la deplina maturitate”, a spus prof. Ioan Popişteanu.