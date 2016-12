Performanţă de excepţie pentru Simona Halep

La doar 22 de ani, Simona Halep scrie istorie în tenisul de câmp românesc, doborând record după record. Începând de luni, constănţeanca va deveni cea mai bine clasată jucătoare română de tenis din istoria ierarhiei WTA, urmând să urce cel puţin pe locul 6 în clasamentul mondial, o performanţă care nu a mai fost reuşită de nicio jucătoare de tenis din România de la crearea ierarhiei WTA, în noiembrie 1975. Precedentul record îi aparţinea Irinei Spîrlea, care a ajuns până pe locul 7 WTA, în 1997. Calificată în semifinalele turneului de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 5.946.740 de dolari, Halep, care se afla la începutul competiţiei pe locul 7 WTA, le-a depăşit deja pe Maria Şarapova (Rusia, nr. 5 WTA) şi Angelique Kerber (Germania, nr. 6 WTA). În plus, nu mai poate fi depăşită de Petra Kvitova (Cehia, nr. 9 WTA), care a pierdut în optimile de finală, în confruntarea cu Dominika Cibulkova (Slovacia), cu 3-6, 2-6. Ascensiunea constănţencei poate continua în zilele următoare, existând şanse mari să ajungă pe locul 5 WTA. Singura condiţie care trebuie îndeplinită este să obţină la Indian Wells cel puţin acelaşi rezultat ca Jelena Jankovic (Serbia, nr. 8 WTA), iar culoarul o ajută pe Halep.

SUCCES ÎN DUELUL REVELAŢIILOR Halep a ajuns în sferturi după ce a câştigat, marţi seară, duelul marilor speranţe ale tenisului mondial feminin, împotriva Eugeniei Bouchard, semifinalistă la Australian Open în acest an, cu 6-2, 1-6, 6-4. „Am jucat foarte bine în primul set. Bouchard este o mare jucătoare şi a revenit foarte bine. Este foarte dificil să joci împotriva ei, dar mă bucur că am câştigat. Am făcut tot ceea ce am putut. Am revenit în decisiv de la 3-4 şi sunt fericită că fac asta pentru a doua oară în acest turneu. Este plăcut să joci aici. Poate în turul următor o să joc mai bine. Vreau să văd cât de departe ajung”, a spus Halep, care a luptat aseară pentru un loc în semifinale, cu o adversară mult mai slabă. Astfel, Simona a dat piept cu australianca în vârstă de 29 de ani Casey Dellacqua (78 WTA), jucătoare venită din calificări şi ajunsă în sferturi după ce a beneficiat în optimi de neprezentarea la meci a americancei Lauren Davis (66 WTA). După o oră de joc, Halep s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-2. În schimb, contracandidata la locul 5 WTA, Jankovic, a avut, noaptea trecută, o misiune mult mai dificilă în disputa cu poloneza Agnieszka Radwanska (3 WTA). Dacă Halep şi Jankovic au învins, atunci ele se vor întâlni în meci direct în penultimul act al turneului. Calificarea în semifinale la Indian Wells este recompensată cu 225.000 de dolari şi 390 de puncte WTA.

POTENŢIAL PENTRU NR. 1 MONDIAL Performanţa lui Halep a fost lăudată de fostul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, Ruxandra Dragomir-Ilie, nr. 15 WTA în 1997, care a declarat că sportiva în vârstă de 22 de ani are potenţialul de a ajunge lider mondial. „Are nevoie de un titlu de Grand Slam pentru palmaresul ei, dar şi fără acest titlu a ajuns cea mai bine clasată jucătoare din România în istoria tenisului. Dacă va ajunge să câştige un turneu de Grand Slam, cu siguranţă va ajunge numărul 1 în lume. Ştiu sigur că are potenţialul necesar. A demonstrat că este o adevărată campioană”, a spus Dragomir.