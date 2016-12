Performanţă uriaşă pentru Simona Halep

05:41:37 / 17 Februarie 2014

Simona

Simona noastra a fost magnifica invingand entuziasmant de categoric la rand 3 jucatoare plasate teoretic inaintea ei in clasamentele o ficiale. Am spus "Simona noastra" pentru ca de azi inainte nu mai este doar a parintilor si a familiei,ci a intregii Romanii si a Constantei in special. Cred si sper sa nu ma insel ca in cel mult un an sa fie clasata pe primul loc si cu munca,noroc si sanatate sa poata intra in galeria permanenta si celebra a sportivilor romani din toate timpurile,undeva langa inegalabila Nadia. Urmeaza o adevarata proba de jurnalism ca la intoarcerea acasa in prima "fereastra"libera a Simonei pentru un ziarist sau reporter local sa-i ia un interviu la inaltimea personalitatii ei in crestere