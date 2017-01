Performanţe ale liceenilor constănţeni la concursurile internaţionale din Turcia şi Siberia

Patru constănţeni au reuşit să se impună la concursuri internaţionale, unde concurenţa a fost acerbă. Este vorba de Memet Evdin, medaliat cu bronz la Concursul internaţional de fizică şi Aanei Ioana Laura, care a luat medalia de aur la Concursul Internaţional de Chimie, competiţii desfăşurate în Yakuţia, localitate din Siberia Orientală. Alături de ei, alţi doi elevi ai aceleiaşi unităţi şcolare constănţene, respectiv Liceul Internaţional de Informatică (LII), au reuşit să se detaşeze, dintre concurenţii a 83 de ţări, la Concursul Internaţional de limbă turcă de la Ankara, Turcia. Este vorba despre Ilias Mustafa, care a obţinut locul III şi a fost acceptat la Facultatea Economică din Ismir-Turcia şi Selma Iaia, care s-a clasat pe primul loc. Elevii premiaţi în Turcia au fost pregătiţi de profesorul de limbă turcă Fahrettin Arşlan, din cadrul LII, iar Memet Edvin de prof. Ion Băraru, directorul Centrului de Excelenţă Constanţa. "Din 12 copii români, care au participat la Concursul din Yakuţia, 7 sînt de la Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa şi Bucureşti, iar trei medalii de aur din patru posibile au fost obţinute de ei", a declarat Ion Băraru. "Este pentru prima oară, cînd copiii liceului nostru participă la competiţii de o asemenea anvergură şi obţin rezultate de-a dreptul remarcabile", a declarat directorul adjunct al LII Constanţa, Octavian Barbu.

Cei patru laureaţi au ţinut să precizeze că nivelul de pregătire al celorlalţi candidaţi a fost foarte ridicat, iar condiţiile de concurs au fost excelente. Toţi au fost selectaţi ca urmare a rezultatelor obţinute la olimpiadele naţionale din ţară şi trimişi la concursul din Yakuţia, considerat cel mai mare concurs internaţional, ca urmare a valorii concurenţilor care vin din Asia, China şi Rusia. Participanţii la olimpiada internaţională de limbă turcă, au avut de înfruntat elevi din vechiul perimetru al Federaţiei Ruse, unde se vorbeşte frecvent limba turcă, dar şi concurenţi din Statele Unite ale Americii, Germania şi alte ţări europene. "Concursul a fost foarte dur, ne-au pus la încercare şi îndemînarea şi răbdarea, dar a fost un concurs interesant, cu aplicabilitate practică. Am avut ocazia să intrăm în contact cu oameni noi, cu un mod de viaţă diferit, pentru că în Siberia, chiar şi vara, la 26 de grade în atmosferă, pămîntul este îngheţat la o adîncime de 15 cm. Bineîneţeles că nu mi-a venit să cred că am luat medalie de aur, am aşteptat contestaţiile şi abia după aceea am putut să mă bucur", a declarat Ioana Laura Aanei, care a fost pregătită de prof. Mariana Doicescu.