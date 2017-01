Performanţe pentru CS Farul şi în 2013

Unul dintre cele mai bune cluburi sportive din ţară, CS Farul Constanţa, şi-a prezentat ieri, la restaurantul “Sport”, bilanţul activităţii pe anul 2013, dar şi topul celor mai buni sportivi ai săi, la categoriile juniori-tineret şi seniori. Astfel, gruparea de pe litoral a reuşit să se menţină pe linia performanţelor excelente înregistrate în ultimele două decenii şi s-a remarcat totodată la capitolul management, încheind anul fără datorii pe plan financiar.

„A fost un an foarte greu, dar cu rezultate foarte bune, apropiate de cele din sezonul anterior, chiar dacă o parte dintre sportivi s-au retras din activitatea competiţională. La Campionatele Naţionale am obţinut 321 de medalii, în timp ce la întrecerile internaţionale am câştigat 58 de medalii. La aproape toate competiţiile, sportivii de la CS Farul au reuşit să ocupe locuri fruntaşe şi fiecare secţie din cadrul clubului a câştigat cel puţin o medalie la Campionatele Naţionale. În privinţa bazei materiale, aceasta se află într-o stare bună şi am reuşit să facem şi câteva modernizări. Pe plan financiar, CS Farul a avut un buget care i-a asigurat o bună desfăşurare a activităţii şi am reuşit să încheiem anul fără datorii. De altfel, CS Farul nu a avut datorii după 1989, anul când am preluat conducerea clubului. În plus, în această perioadă, cea mai mare parte a secţiilor efectuează stagii de pregătire pentru sezonul următor. Mulţumim pentru sprijinul acordat administraţiei publice, Consiliului Judeţean Constanţa, Primăriei Municipiului Constanţa, Instituţiei Prefectului, DJST, Inspectoratului Şcolar, celorlalţi colaboratori şi sponsorilor. Pentru anul 2014, îmi doresc ca CS Farul să rămână unul dintre pilonii de bază ai sportului românesc”, a spus directorul general al clubului constănţean, Ilie Floroiu.

Expertul sportiv de la CS Farul, Ion Draica, campion olimpic de lupte greco-romane în 1984, la Los Angeles, a remarcat consecvenţa rezultatelor la CS Farul şi nedesfiinţarea niciunei secţii sportive după 1989: „Vreau să remarc două lucruri. În primul rând, consecvenţa rezultatelor, pentru că, indiferent de situaţia politică şi economică, CS Farul a cucerit un număr reprezentativ de medalii pentru sportul românesc. În al doilea rând, este unicul club din România care nu a desfiinţat nicio disciplină sportivă după 1989”.

„Felicit CS Farul pentru rezultatele obţinute şi pentru faptul că a încheiat anul fără datorii, un lucru extrem de important. Îi asigur de suportul DJST şi le urez mult succes în 2014, un an în care se trece la autorităţile locale, iar acestea au arătat că se implică foarte mult în activitatea sportivă, iar solicitările clubului se vor face mult mai bine auzite de la Constanţa decât de la Bucureşti”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST.

AEROBICII, ÎN FRUNTE Podiumurile celor mai buni sportivi la juniori-tineret şi seniori au fost dominate de cei de la gimnastică aerobică. Astfel, cea mai bună senioară a fost desemnată Corina Constantin, multiplă medaliată la Cupa Mondială şi Campionatele Europene, urmată de Eliza Samara, medaliată la Campionatele Europene de tenis de masă, şi Bianca Becze, medaliată la gimnastică aerobică. La juniori, prima poziţie i-a revenit kaiacistei Daniela Varona, locul secund a fost împărţit de halterofila Georgiana Dudoglu şi de Bianca Gorgovan şi Lavinia Panaete, ambele de la gimnastică aerobică, în timp ce pe ultima treaptă a podiumului s-au clasat Andreea Scânteie şi Andreea Drenea, ambele de la gimnastică aerobică.

CEI MAI BUNI SPORTIVI SENIORI DE LA CS FARUL ÎN 2013

1. Corina Constantin (gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea şi Cristiana Spînu)

2. Eliza Samara (tenis de masă, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe)

3. Bianca Becze (gimnastică aerobică, antrenor Maria Fumea)

4. Andreea Bogati (gimnastică aerobică, antrenor Maria Fumea) şi Anca Surdu (gimnastică aerobică, antrenori Maria Fumea şi Cristiana Spînu)

5. Andreea Ogrăzeanu (atletism, antrenor Cristina Manea)

6. Andrei Romeu (navomodelism, antrenor Vasile Petrică)

7. Mircea Zamfir (gimnastică aerobică, antrenor Maria Fumea)

8. Cristina Toma (atletism, antrenor Vali Ionescu)

9. Marius Gavriloaie (gimnastică aerobică, antrenor Maria Fumea)

10. Corneliu Costiniuc (navomodelism, antrenor Vasile Petrică) şi Florian Neagu (navomodelism, antrenor Vasile Petrică)

11. Cristina Hîrîci (tenis de masă, antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe) şi Anca Heltne (atletism, antrenor Gabriel Bădescu)

CEI MAI BUNI SPORTIVI JUNIORI DE LA CS FARUL ÎN 2013

1. Daniela Varona (kaiac-canoe, antrenori Gabriel şi Maria Aftenie)

2. Georgiana Dudoglu (haltere, antrenor Angheluş Beşleagă), Bianca Gorgovan (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu) şi Lavinia Panaete (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu)

3. Andreea Scânteie (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu) şi Andreea Drenea (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu)

4. Lucian Săvulescu (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu)

5. Mihăiţă Vişan (culturism şi fitness, antrenor Cristian Mihăilescu) şi Eric Şoş (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu)

6. Răzvan Grădinaru (înot, antrenor Anca Buzbuchi)

7. Andreea Timofei (atletism, antrenor Niculina Chiricuţă) şi Valentin Scanghel (atletism, antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion)

8. Gicu Sava (canotaj, antrenor Dumitru Răducanu) şi Ionuţ Brînză (canotaj, antrenor Dumitru Răducanu)

9. Nicoleta Zavelcă (atletism, antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion) şi Daciana Enache (gimnastică aerobică, antrenor Cristiana Spînu)