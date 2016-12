Aşa cum i-a obişnuit deja pe constănţenii iubitori de jazz, Clubul SNC continuă, în această seară, seria întâlnirilor cu remarcabili interpreţi ai genului. Astfel, pianistul Petrică Andrei, bass-istul Adrian Flautistu şi bateristul Liviu Mirea, reuniţi într-un trio dinamic, acreditat în ambient scenic de Florian Lungu, sunt „arhitecţii” unui show exploziv, care se va desfăşura între orele 19.00 şi 21.00, intitulat „Jazz pe unda clapelor - Performanţele pianului”.

Născut la 18 februarie 1975, în Piteşti, Petrică Andrei s-a pregătit pentru cariera muzicală pas cu pas. Este absolvent al Conservatorului, secţia „Compoziţie Jazz şi Muzică Uşoară”, unde a studiat sub îndrumarea profesorului Anton Şuteu. La vârsta majoratului a debutat, alături de bass-istul Cătălin Rotaru şi bateristul Dan Teodorescu, la Festivalul de Jazz „Sibiu ’93”, unde a obţinut primul său premiu, urmat în luna noiembrie a aceluiaşi an de dobândirea Premiului al III-lea la Concursul pentru pianişti de jazz de la Vilnius, Lituania.

Grupul „Soft Triangle”, trio instrumental ce îi cuprindea, alături de pianist, pe bass-istul Pedro Negrescu şi bateristul Adrian Ştefănescu, s-a numărat, în 1997, alături de alte doar patru formaţii selectate dintre şaizeci de grupuri participante la pretenţiosul Concurs internaţional derulat în oraşul spaniol Gexto (lângă Bilbao). În acelaşi an, lui Petrică Andrei i-a fost atribuit încă un premiu la concursul din cadrul Festivalului Internaţional „Jazz Napocensis” din Cluj, pentru ca în 1998, el să devină finalist al celei mai dificile competiţii pianistice europene din domeniul jazz-ului, Concursul „Martial Solal” de la Paris. Iar anul următor, juriul Concursului de interpretare găzduit de Galele Jazz-ului „Costineşti ’99” i-a conferit unul dintre cele trei titluri de laureat acordate. Semnalăm prezenţa lui Petrică Andrei, în perioada 1993 - 1996, la Festivalurile de Jazz de la Costineşti, Braşov, Iaşi, colaborarea permanentă (din 1996) cu grupul condus de saxofonistul Garbis Dedeian (inclusiv la înregistrările acestuia), conlucrările cu Filarmonica din Craiova şi Filarmonica din Cluj, evoluţiile la Braşov şi Bucureşti, în compania saxofonistului austriac de origine română Nicolae Simion, turneul în Germania (1997), seturile de înregistrări de pian solo efectuate la Radio România.

Artistul a fost prezent, de asemenea, pe podiumuri festivaliere (la Arad, Timişoara, Bucureşti), dar şi pe micul ecran, ca invitat frecvent în serialele de emisiuni „Marele Jazz” şi „Taverna” ale Televiziunii Române. În anul 2000, drept „vedetă” a ansamblului „Junior Cromatic Big band”, dirijat de Marin Petrache Pechea, pianistul Petrică Andrei a luat parte la un triumfal turneu prin Elveţia şi a apărut - inclusiv cu trio-ul propriu, pe lângă prezenţa în amintitul big band - la Expoziţia Mondială de la Hanovra, mult aplaudatele recitaluri fiind preluate şi difuzate de Televiziunile germane ZDF şi N3. În anul 2000, a lansat albumul discografic „From Our Hearts” al ansamblului „Junior Cromatic Big band” din care pianistul a făcut parte şi CD-ul de autor „Tribute To Herbie”, realizat împreună cu coechipierii instrumentişti Laurenţiu Horja - chitară-bass şi Eugen Nichiteanu - baterie. Din acelaşi an, tânărul muzician a devenit membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

De-a lungul anilor, Petrică Andrei a continuat să-şi diversifice repertoriul şi evantaiul mijloacelor de exprimare muzicală, cu turnee în ţară şi peste hotare.